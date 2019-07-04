В России выдвинули окончательное обвинение 18 из 24 украинских моряков

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Четверг, 4 июля 2019, 06:25

В России обвинения в окончательной редакции предъявлено 18 военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"В целом на сегодня обвинения в окончательной редакции выдвинули 18 военнопленным украинским морякам. В графике следственных действий, ожидается, что в четверг, пятницу и во вторник на следующей неделе обвинения в окончательной редакции будет предъявлено в остальным 6 военнопленным украинским морякам", - сообщил Полозов.

Он добавил, что сегодня следствие предъявило окончательное обвинение Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрию Безъязычному.

Следствие ФСБ России в Москве начало выдвигать обвинения в окончательной редакции захваченным в Черном море украинским военным морякам по статье УКР о незаконном пересечении государственной границы России.

После того, как 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам защита и военнопленные перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.

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Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". 
  • Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
  • 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков. 
  • 25 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что вопрос о судьбе задержанных в Керченском проливе украинских моряков находится за пределами юрисдикции Международного трибунала ООН по морскому праву, в связи с чем в РФ отказываются выполнять его приказ. 
  • 28 июня Следственное управление ФСБ  РФ предъявило восьми военнопленным украинским морякам обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой". 

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Темы: пленные моряки Росcия суд


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