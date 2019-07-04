В России выдвинули окончательное обвинение 18 из 24 украинских моряков

В России обвинения в окончательной редакции предъявлено 18 военнопленным украинским морякам.

Об этом сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов.

"В целом на сегодня обвинения в окончательной редакции выдвинули 18 военнопленным украинским морякам. В графике следственных действий, ожидается, что в четверг, пятницу и во вторник на следующей неделе обвинения в окончательной редакции будет предъявлено в остальным 6 военнопленным украинским морякам", - сообщил Полозов.

Он добавил, что сегодня следствие предъявило окончательное обвинение Виктору Беспальченко, Владимиру Варимезу, Вячеславу Зинченко и Юрию Безъязычному.

Следствие ФСБ России в Москве начало выдвигать обвинения в окончательной редакции захваченным в Черном море украинским военным морякам по статье УКР о незаконном пересечении государственной границы России.

После того, как 9 июля следствие предъявит окончательное обвинение всем украинским морякам защита и военнопленные перейдут к стадии ознакомления с материалами дела.

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