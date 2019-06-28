Пленные моряки: ФСБ предъявило обвинение в окончательной редакции

Следственное управление ФСБ РФ предъявило восьми военнопленным украинским морякам обвинение в окончательной редакции по ч. 3 ст. 322 УК РФ "Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации, совершенное организованной группой".

Об этом 28 июня сообщил руководитель группы адвокатов украинских военнопленных Николай Полозов.

По его данным, на протяжении текущей недели следственные действия были проведены и предъявлено обвинение Евгению Семидоцкому, Юрию Будзыло, Богдану Небылице, Владимиру Терещенко, Андрею Опрыско, Андрею Драчу, Андрею Эйдеру и Сергею Попову.

"Военнопленных и их адвокатов ознакомили с результатами проведения комиссионной ситуационной судебной экспертизы. В течение всей следующей недели аналогичные следственные действия будут производиться в отношении оставшейся части военнопленных моряков", - сообщил Полозов.

Адвокат отметил, что после данного этапа "наступит стадия ознакомления военнопленных и их адвокатов с материалами уголовного дела".

"В связи с истечением в конце июля сроков содержания под стражей следствие будет заявлять в Лефортовский районный суд г. Москвы ходатайство о продлении сроков содержания под стражей", - сообщил Полозов.

"Позиция защиты остается неизменной: захваченные военные моряки являются военнопленными и находятся под защитой Женевской конвенции .... обладают иммунитетом в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву и должны быть немедленно освобождены в соответствии с приказом Международного трибунала ООН по морскому праву от 25 мая", - заявил адвокат.

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