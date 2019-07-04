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В Луганской области горит заминированная территория, взрывом ранило человека

Четверг, 4 июля 2019, 09:16

Вблизи с. Колесниковка в Луганской области горит лесная подстилка на заминированной территории, от взрыва получил ранение тракторист лесного хозяйства

Об этом утром 4 июля сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"3 июля возле с. Колесниковка Станично-Луганского района на территории Песчаного лесничества возникло возгорание лесной подстилки двумя очагами на общей площади около 20 га. Тушение не проводится в связи с тем, что данная территория заминирована", – говорится сообщении.

"Во время опахивания места пожара произошел взрыв, в результате чего получил контузию и ранение руки тракторист лесного хозяйства", – информирует ГСЧС.

Пиротехническое подразделение ГСЧС проводит работы по разминированию местности.

По состоянию на 7 утра 4 июля до места пожара направлено 110 человек и 25 единиц техники, из них от ГСЧС 86 человек и 20 единиц техники, в том числе пиротехническая группа в составе 10 человек и 3 единицы техники.

Темы: пожарЛуганская область
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