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На переезд Зеленского в Украинский дом нужно 300 млн и 1 год

Четверг, 4 июля 2019, 13:51

Превращение Украинского дома в офис президента могут начать уже в августе, на это нужно около 300 миллионов гривен и приблизительно 1 год времени.

Об этом на презентации концепции нового офиса президента заявил соавтор проекта, основатель мастерской 33ВY Architecture Иван Юнаков, сообщает "Интерфакс-Украина".  

"В целом команда работает около двух месяцев. Мы готовим техническое задание для того, чтобы проектный институт, имеющий доступ к секретной информации, смог сделать проект по техзаданию", - рассказал Юнаков.

 

По его словам, с учетом того, что много работы уже проделано, на все  согласования проекта нужно около месяца.

"При нормальном финансировании сроки реализации займут 6-10 месяцев", - сообщил Юнаков.

В рамках проекта планируют достроить небольшое одноэтажной стеклянное здание, где разместятся центр приема граждан и информационный центр, и построить подземный паркинг.   

 
Фото 49000.com.ua

А также хотят обустроить ландшафтную зону и запустить обновленный фонтан.

"В помещениях со старым советским инженерным оборудованием, которые занимают почти 4 тыс. кв. м, будет сделан подземный паркинг на 100 машиномест. Также будет пристроен паркинг для посетителей на 34 машиноместа… В центре атриума планируется возвести скульптуру современного искусства, мы поставили (на визуализации – ред.) обычное дерево, но его там не будет", - сказал Юнаков. 

 
Фото Pragmatika

Кроме того, по его словам, инфраструктура офиса будет включать спортзалы, конференц-залы и public space – два этажа будут работать по принципу коворкинга.

Еще два этажа отведут под аппарат президента. А кабинет самого Владимира  Зеленского разместится на четвертом этаже. 

 
Фото tsn.ua

В общем офис президента будет рассчитан на 500 рабочих мест.

"Для того, чтобы туда попасть, нужно будет пройти определенную регистрацию, но, думаю, не очень сложную. Там же будут кафе и ресторан, которые будут обслуживать коворкинг и работников офиса", - рассказал архитектор.

Согласно утвержденной Минрегионом стоимости реконструкции административных зданий, стоимость предстоящих работ может составить около 300 миллионов гривен, однако, по словам Юнакова, "окончательная сумма будет известна после учета стоимости всей инженерии".

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 Экскурсия по Администрации президента: кабинет Зеленского, бесконечные коридоры и буфет

Напомним:

  • Президент Владимир Зеленский реорганизовал Администрацию президента в Офис президента, сократив количество сотрудников.
  • Он также хочет переехать с Банковой – возможно, для начала, в "Украинский дом" на Европейской площади.
  • А на Банковой предлагают устроить музей – и Национальный художественный музей Украины не против.
  • 20 июня команда президента Владимира Зеленского представила концепцию нового офиса: там запланировали фонтан с эффектами и место для протестов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Офис президентаЗеленский
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