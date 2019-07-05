Службы безопасности Украины задержала агента российской военной разведки.

Об этом в пятницу сообщает пресс-служба СБУ.

"Сотрудники контрразведки совместно с Главным следственным управлением СБ Украины задержали агента российской военной разведки, который ехал в Воронеж на встречу со своим куратором", - сказано в сообщении.

Отмечается, что задержанный - работник одного из предприятий государственного концерна "Укроборонпром", житель Запорожья. Его завербовали в 2014 году на временно аннексированной территории АР Крым.

В СБУ заявляют, что злоумышленник за денежное вознаграждение собирал для представителей российской спецслужбы информацию "о различных аспектах функционирования предприятий отечественного ОПК и социально-политическую обстановку в запорожском регионе".

"Правоохранители задержали агента при пересечении государственной границы с материалами разведывательного характера и изъяли скрытый магнитный носитель информации (микро-SD), на котором содержались собранные для передачи, по заданию российской стороны, разведывательные сведения", - сообщили в СБУ.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении государственной измены и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.