"Слуга народа" хочет изменить полномочия правительственного офиса по евроинтеграции

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Пятница, 5 июля 2019, 16:09

Партии, имеющие шансы попасть в парламент после досрочных выборов, поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.

Об этом говорится в статье "Европейской правды" "От "Слуги" до "Голоса": что хотят изменить для ЕС и НАТО будущие парламентские партии".

Пять из шести партий дали ответы о том, как они планируют координировать сближение Украины с Евросоюзом и выполнение наших обязательств по Соглашению об ассоциации.

Партия "Слуга народа" хочет сохранить и правительственный офис, и должность вице-премьера, но их полномочия могут сильно измениться. Там предлагают сначала провести "аудит и мониторинг наработок правительственного офиса по вопросам европейской и евроатлантической интеграции" и на его основании - изменить полномочия правительственного офиса.

"Европейская солидарность" считает, что правительственный офис должен наконец получить право законодательной инициативы - то есть должен сам подавать на рассмотрение правительства проекты законов и актов (сейчас этого права нет). Профильный вице-премьер должен остаться и получить ключевой инструмент - "право вето при рассмотрении правительством проектов нормативно-правовых актов, которые противоречат Соглашению об ассоциации и могут помешать нашему вступлению в НАТО".

Партия "Голос" – единственная, которая считает необходимым сохранить и правительственный офис, и вице-премьера с нынешними полномочиями. Парламентские процедуры в части выполнения Соглашения об ассоциации и обязательств Украины перед ЕС они также не планируют существенно менять.

"Батькивщина" предлагает положительные изменения процедур в ВР, в частности, предоставить всем евроинтеграционным законам приоритетность. Однако в партии Тимошенко предположили ликвидацию должности профильного "европейского" вице-премьера: это перекликается с идеями, которые прозвучали от "Слуги народа" - что повышает возможность воплощения такого сценария.

Партия "Сила и честь" предлагает превратить правительственный офис по вопросам евроинтеграции на центральный орган исполнительной власти. "Вице-премьер по вопросам европейской интеграции должен получить свое фактически министерство", - говорится в пояснении.

"Оппозиционная платформа" единственная из лидеров гонки не предоставила письменного ответа на вопросы. В своей программе партия избегает конкретики о будущем сближении с ЕС и заявляет лишь о необходимости пересмотра торговой части Соглашения об ассоциации.

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Темы: Зеленский партии евроинтеграция


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