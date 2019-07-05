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"Слуга народу" хоче змінити повноваження урядового офісу з євроінтеграції

П'ятниця, 5 липня 2019, 16:09

Партії, які мають шанси потрапити в парламент після дострокових виборів, підтримують вступ України до Європейського Союзу.

Про це йдеться у статті "Європейської правди" "Від "Слуги" до "Голосу": що хочуть змінити для ЄС та НАТО майбутні парламентські партії".

П’ять з шести партій надали відповіді про те, як вони планують координувати зближення України з Євросоюзом та виконання наших зобов’язань за Угодою про асоціацію.

Партія "Слуга народу" хоче зберегти і урядовий офіс, і посаду віцепрем’єра, але їхні повноваження можуть дуже змінитися. Там пропонують спершу провести "аудит і моніторинг напрацювань урядового офісу з питань європейської і євроатлантичної інтеграції" і на його підставі – змінити повноваження урядового офісу.

"Європейська солідарність" вважає, що урядовий офіс повинен нарешті отримати право законодавчої ініціативи – тобто має сам подавати на розгляд уряду проєкти законів та актів (зараз цього права немає). Профільний віцепрем’єр має лишитися і отримати ключовий інструмент – "право вето при розгляді урядом проєктів нормативно-правових актів, що суперечать Угоді про асоціацію та можуть стати на заваді нашому вступу до НАТО".

Партія "Голос" єдина, хто вважає за необхідне зберегти і урядовий офіс, і віцепрем’єра з нинішніми повноваженнями. Парламентські процедури у частині виконання Угоди про асоціацію та зобов’язань України перед ЄС вони також не планують суттєво змінювати.

"Батьківщина" пропонує позитивні зміни процедур у ВР, зокрема, надати усім євроінтеграційним законам пріоритетність. Однак у партії Тимошенко припустили ліквідацію посади профільного "європейського" віцепрем’єра: це перекликається з ідеями, які пролунали від "Слуги народу" – що підвищує можливість втілення такого сценарію.

Партія "Сила і честь" пропонує перетворити урядовий офіс з питань євроінтеграції на центральний орган виконавчої влади. "Віцепрем’єр з питань європейської інтеграції має отримати своє фактично міністерство", – йдеться у поясненні.

"Опозиційна платформа" єдиною з лідерів перегонів не надала письмової відповіді на питання. У своїй програмі партія уникає конкретики про майбутнє зближення з ЄС і заявляє лише про потребу перегляду торговельної частини Угоди про асоціацію.

"Українська правда" у Threads

Теми: Зеленськийпартіїєвроінтеграція
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