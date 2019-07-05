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Политзаключенный Кремля прекратил голодовку – удовлетворили его требование

Пятница, 5 июля 2019, 21:34
Политзаключенный Кремля прекратил голодовку – удовлетворили его требование

Украинский политзаключенный Владимир Балух прекратил голодовку, поскольку власти РФ выполнили его требование - допустили к нему украинского консула.

Об этом сообщила и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун в Твиттере.

"Владимир Балух прекратил голодовку в российской тюрьме: россияне выполнили его требование и допустили украинского консула", – написала Супрун.

"Но для этого украинцу пришлось ставить под угрозу свое здоровье и жизнь. Впрочем Балух считает обмен единственным способом выйти из колонии живым ", – добавила политик.

О том, что к Балуху допустили украинского консула, также написала Крымская правозащитная группа в Facebook.

"Владимира Балуха сегодня, 5 июля 2019 года, в колонии № 4 г. Торжок (РФ) посетил украинский консул", - заявили правозащитники.

Напомним:

  • 25 июня Балух, удерживаемый в российской колонии, снова объявил голодовку. Требовал допустить к нему украинского консула, вернуть псалтырь, теплое белье и свитер.
  • Недавно Балух заявил, что в российской колонии, где его удерживают, могут готовить "серьезные провокации" и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность. 
  • ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
  • Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
  • В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
  • Политзаключенный более чем на 200 дней объявил голодовку, протестуя против приговора.
  • 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении. 

Украинская правда

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Темы: политзаключенныеБалух
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