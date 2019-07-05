Политзаключенный Кремля прекратил голодовку
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Пятница, 5 июля 2019, 21:34
Украинский политзаключенный Владимир Балух прекратил голодовку, поскольку власти РФ выполнили его требование - допустили к нему украинского консула.
Об этом сообщила и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун в Твиттере.
"Владимир Балух прекратил голодовку в российской тюрьме: россияне выполнили его требование и допустили украинского консула", – написала Супрун.
"Но для этого украинцу пришлось ставить под угрозу свое здоровье и жизнь. Впрочем Балух считает обмен единственным способом выйти из колонии живым ", – добавила политик.
Напомним:
- 25 июня Балух, удерживаемый в российской колонии, снова объявил голодовку. Требовал допустить к нему украинского консула, вернуть псалтырь, теплое белье и свитер.
- Недавно Балух заявил, что в российской колонии, где его удерживают, могут готовить "серьезные провокации" и создать условия, в которых его жизни и здоровью будет угрожать опасность.
- ФСБ России задержала Балуха 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке его дома 90 патронов и несколько тротиловых шашек.
- Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины во дворе его дома.
- В октябре 2018 года "Верховный суд Крыма" пересмотрел приговор осужденному к 5 годам колонии и сократил срок приговора на месяц: до 4 лет и 11 месяцев колонии со штрафом в 10 тысяч рублей.
- Политзаключенный более чем на 200 дней объявил голодовку, протестуя против приговора.
- 25 января 2019 года подконтрольный России Керченский городской суд отказал Балуху в условно-досрочном освобождении.
- В настоящее время Балух находится в исправительной колонии №4 города Торжок Тверской области РФ.
Украинская правда
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