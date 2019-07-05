Украинский политзаключенный Владимир Балух прекратил голодовку, поскольку власти РФ выполнили его требование - допустили к нему украинского консула.

Об этом сообщила и.о министра здравоохранения Ульяна Супрун в Твиттере.

"Владимир Балух прекратил голодовку в российской тюрьме: россияне выполнили его требование и допустили украинского консула", – написала Супрун.

"Но для этого украинцу пришлось ставить под угрозу свое здоровье и жизнь. Впрочем Балух считает обмен единственным способом выйти из колонии живым ", – добавила политик.

О том, что к Балуху допустили украинского консула, также написала Крымская правозащитная группа в Facebook.

"Владимира Балуха сегодня, 5 июля 2019 года, в колонии № 4 г. Торжок (РФ) посетил украинский консул", - заявили правозащитники.

Напомним: