Суд вернул Семенихину должность мэра Конотопа

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Пятница, 5 июля 2019, 22:25

Сумской окружной административный суд удовлетворил иск экс-мэра Конотопа Артема Семенихина, в котором он просил отменить решение горсовета о досрочном прекращении его полномочий.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

"Суд частично удовлетворил исковые требования и отменил решение Конотопского городского совета 7 созыва от 28.08.2018 года, возобновил истца в должности городского головы города Конотоп", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что решение можно обжаловать в течение 30 дней с момента, когда обнародуют полное решение - это произойдет в течение 10 дней.

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Напомним:

  • Семенихин был городским главой Конотопа в 2015-2018 годах.
  • В 2014-2015 годах он участвовал в АТО на востоке Украины.
  • Экс-мэр выдвинул свою кандидатуру в народные депутаты по 160 округу.
  • 27 июня ночью на Семенихина напали неизвестные и нанесли тяжкие телесные повреждения.

Украинская правда

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Темы: суд


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