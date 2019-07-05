Суд вернул Семенихину должность мэра Конотопа
Сумской окружной административный суд удовлетворил иск экс-мэра Конотопа Артема Семенихина, в котором он просил отменить решение горсовета о досрочном прекращении его полномочий.
Об этом сообщила пресс-служба суда.
"Суд частично удовлетворил исковые требования и отменил решение Конотопского городского совета 7 созыва от 28.08.2018 года, возобновил истца в должности городского головы города Конотоп", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что решение можно обжаловать в течение 30 дней с момента, когда обнародуют полное решение - это произойдет в течение 10 дней.
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Напомним:
- Семенихин был городским главой Конотопа в 2015-2018 годах.
- В 2014-2015 годах он участвовал в АТО на востоке Украины.
- Экс-мэр выдвинул свою кандидатуру в народные депутаты по 160 округу.
- 27 июня ночью на Семенихина напали неизвестные и нанесли тяжкие телесные повреждения.
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