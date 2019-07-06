В Ливии задержали двух россиян за попытку вмешаться в выборы президента

В Ливии задержали двух граждан России по подозрению в попытке повлиять на президентские выборы в этой и других африканских странах.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на письмо Генеральной прокуратуры Ливии.

Информацию изданию также подтвердили два ливийских чиновника, имена которых не разглашаются.

В письме говорится, что россияне пытались организовать встречу с Саифом аль-Исламом Каддафи, одним из сыновей убитого в 2011 году бывшего диктатора Ливии Муаммара Каддафи, который пользуется поддержкой Москвы.

У задержанных россиян изъяли ноутбуки и карты памяти. Файлы, которые на них обнаружили, указывают на то, что задержанные работали в компании, которую называют "фабрикой троллей", которая "специализируется на влиянии на выборы, которые должны состояться в нескольких африканских государствах", включая Ливию, сообщают в ливийской Генеральной прокуратуре.

Сообщается, что россияне находятся под стражей с мая 2019 года. В то же время пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова, которую цитируют в Bloomberg, утверждает, что Кремль не получал официального уведомления от Триполи по ним.

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