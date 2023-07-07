На Купянском направлении защитники стойко держат оборону – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны продолжили держать оборону на Купянском направлении, а также продвигались и закреплялись на позициях на трех направлениях.

Источник: утренняя сводка Генштаба

Детали: По уточненной информации, за прошедшие сутки российская федерация нанесла ракетные удары по Украине, применив 11 крылатых ракет "Калибр", 7 из которых были уничтожены зенитными ракетными подразделениями и авиацией Воздушных Сил, 3 ракеты "Калибр" попали по городу Львов и 1 ракета - по частному дому в Черкасской области.

В результате российских террористических атак на Львов есть 7 погибших мирных людей, более 35 - получили ранения различной степени тяжести. Повреждены и разрушены более 35 домов, более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.

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Кроме того, враг нанес 57 авиационных ударов, 4 из которых - иранскими ударными БпЛА типа "Shahed". Все 4 дрона-камикадзе были уничтожены украинской ПВО.

Также оккупанты совершили 67 обстрелов из реактивных систем залпового огня. В частности, российская армия обстреливала мирные населенные пункты Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областей.

Противник и в дальнейшем сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки состоялось 30 боевых столкновений.

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На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационный удар в районе Гатища Харьковской области. В течение суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности в районах Старые Вирки, Искрисковщина, Катериновка, Запсиля Сумской области и Чернещина, Одноробовка, Гоптовка Харьковской области.

По данным штаба, на Купянском направлении украинские воины стойко держат оборону. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголевка, Новомлинск, Двуречная, Западное и Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток при поддержке авиации противник предпринимал попытки вытеснить Силы обороны с занимаемых позиций в районе западнее Кармазиновки Луганской области, успеха не имел. Нанес авиационные удары возле Кармазиновки и Невского Луганской области и Тернов, Ивановки и Федоровки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Берховка Донецкой области.

Враг нанес авиационный удар в районе Ивановского. Вместе с тем, Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Васюковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Александро-Шультино, Белая Гора и Дилиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Первомайского Донецкой области. Противник нанес авиаудары в районах Новокалиново и Авдеевки Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Керамик, Желаное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар возле Красногоровки. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов. Среди них - Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки Донецкой области. Нанес авиационный удар возле Угледара. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Благодатное, Угледар, Золотая Нива, Шахтерское и Великая Новоселка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения украинских войск. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Великая Новоселка Донецкой области; Новодаровка, Красная Криница, Новоданиловка Запорожской области и Змеевка, Дачи и Камышаны Херсонской области.

Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Егоровка, Малая Токмачка Запорожской области; Марганецкая община Днепропетровской области; Золотая Балка, Садовое, Антоновка, Приозерное Херсонской области и город Херсон.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава противника и 1 – по зенитно-ракетному комплексу врага.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, 1 склад боеприпасов, 6 артиллерийских средств на огневых позициях и 3 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.