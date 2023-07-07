Силы обороны вели контрнаступление на трех участках фронта, постепенно ослабляя врага – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) согласно проанализированным данным сообщили, что Силы обороны 6 июля вели контраступление на трех участках фронта и продолжили ослаблять врага как в живой силе, так и в оснащении.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечают, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его силы не находятся в Беларуси по состоянию на 6 июля.

Российские источники также сообщили, что Пригожин находится в России, хотя сейчас ISW не может подтвердить его местонахождение.

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Аналитики указывают, что возможность Пригожина свободно действовать в России свидетельствует о том, что Пригожин все еще защищен определенными гарантиями безопасности и/или что Кремль продолжает отдавать приоритет подрыву его репутации в России, а не физическому или юридическому преследованию.

Украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта 6 июля и продолжают усилия, направленные на постепенное ослабление российской живой силы и материально-технического обеспечения врага.

Украинские и российские официальные изменили риторику в отношении ЗАЭС и начали говорить о снижении рисков.

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По оценке ISW, российская риторика вокруг ЗАЭС имеет целью помешать западной поддержке Украины, а также остановить контрнаступательные операции на ВОТ Запорожской области.

Эксперты отмечают также, что росСМИ "Верстка" сообщило, что российские войска и оккупационные власти проводят кампанию систематических религиозных преследований в оккупированной Украине.

По данным "Верстки", с 24 февраля 2022 года российские войска и оккупационные власти совершили по меньшей мере 109 актов религиозных преследований и разрушили почти 600 культовых сооружений в Украине.

Ранее ISW оценивал, что российские войска, вероятно, усилят свою кампанию, и что российские власти проводят религиозные преследования способом, который полностью противоречит усилиям, направленным на то, чтобы представить президента России Владимира Путина как истинного защитника христианства.

Российские "военкоры" утверждают, что некоторые планы российских оборонительных операций на юге Украины имеют серьезные ограничения и могут быть не столь эффективными, как их ранее изображали российские источники.

В частности, речь идет о том, что россияне не имеют возможности провести ротацию на этих позициях.

Собственно, это подтверждает предварительную оценку ISW, что российским войскам, вероятно, не хватает боеспособных резервов.

По мнению аналитиков, неспособность провести любую ротацию, вероятно, приведет к более быстрой деградации российских формирований, которые защищаются от украинских контрнаступлений на юге Украины.

Ключевые выводы ISW за 6 июля: