Силы обороны вели контрнаступление на трех участках фронта, постепенно ослабляя врага – ISW
Специалисты Института изучения войны (ISW) согласно проанализированным данным сообщили, что Силы обороны 6 июля вели контраступление на трех участках фронта и продолжили ослаблять врага как в живой силе, так и в оснащении.
Источник: ISW
Детали: В обзоре отмечают, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и его силы не находятся в Беларуси по состоянию на 6 июля.
Российские источники также сообщили, что Пригожин находится в России, хотя сейчас ISW не может подтвердить его местонахождение.
Аналитики указывают, что возможность Пригожина свободно действовать в России свидетельствует о том, что Пригожин все еще защищен определенными гарантиями безопасности и/или что Кремль продолжает отдавать приоритет подрыву его репутации в России, а не физическому или юридическому преследованию.
Украинские войска провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта 6 июля и продолжают усилия, направленные на постепенное ослабление российской живой силы и материально-технического обеспечения врага.
Украинские и российские официальные изменили риторику в отношении ЗАЭС и начали говорить о снижении рисков.
По оценке ISW, российская риторика вокруг ЗАЭС имеет целью помешать западной поддержке Украины, а также остановить контрнаступательные операции на ВОТ Запорожской области.
Эксперты отмечают также, что росСМИ "Верстка" сообщило, что российские войска и оккупационные власти проводят кампанию систематических религиозных преследований в оккупированной Украине.
По данным "Верстки", с 24 февраля 2022 года российские войска и оккупационные власти совершили по меньшей мере 109 актов религиозных преследований и разрушили почти 600 культовых сооружений в Украине.
Ранее ISW оценивал, что российские войска, вероятно, усилят свою кампанию, и что российские власти проводят религиозные преследования способом, который полностью противоречит усилиям, направленным на то, чтобы представить президента России Владимира Путина как истинного защитника христианства.
Российские "военкоры" утверждают, что некоторые планы российских оборонительных операций на юге Украины имеют серьезные ограничения и могут быть не столь эффективными, как их ранее изображали российские источники.
В частности, речь идет о том, что россияне не имеют возможности провести ротацию на этих позициях.
Собственно, это подтверждает предварительную оценку ISW, что российским войскам, вероятно, не хватает боеспособных резервов.
По мнению аналитиков, неспособность провести любую ротацию, вероятно, приведет к более быстрой деградации российских формирований, которые защищаются от украинских контрнаступлений на юге Украины.
Ключевые выводы ISW за 6 июля:
- Лукашенко заявил, что Пригожин и силы "Вагнера" не находятся в Беларуси по состоянию на 6 июля, что указывает на то, что Пригожин, возможно, не соблюдает соглашение, которое Лукашенко заключил между Пригожиным и Путиным после вооруженного мятежа 24 июня.
- Российские источники также сообщили, что Пригожин находится в России, хотя ISW не может подтвердить его местонахождение на данный момент.
- Возможность Пригожина свободно действовать в России свидетельствует о том, что он все еще защищен определенными гарантиями безопасности и/или о том, что Кремль продолжает отдавать приоритет подрыву его репутации в России, а не физическому или юридическому преследованию.
- Украинские силы провели контрнаступательные операции как минимум на трех участках фронта 6 июля и продолжают прилагать усилия для постепенного истощения российской живой силы и материально-технических средств.
- Украинские и российские официальные лица 6 июля значительно снизили риторику относительно опасности ЗАЭС.
- Российские политические деятели продолжают попытки преследовать или контролировать российских "военкоров", что свидетельствует о том, что многие рассматривают их сообщество как критически важный электорат.
- Российское СМИ "Верстка" сообщило, что войска РФ и оккупационные власти проводят кампанию систематических религиозных преследований в оккупированной Украине.
- Российские "военкоры" утверждали, что планы российских оборонительных операций на юге Украины имеют серьезные ограничения и могут быть не столь эффективными, как их ранее изображали российские источники.
- Российские и украинские войска провели наземные атаки вдоль линии Сватово-Кременная.
- 6 июля украинские силы продвинулись на юго-запад от Бахмута.
- Российские войска продолжали наземные атаки в районе Бахмута и Авдеевки-Донецка.
- Силы обороны проводили контрнаступательные операции вдоль административной границы между Запорожской и Донецкой областями и на западе Запорожской области.
- Российские власти продолжают создавать отряды территориальной обороны в приграничных областях РФ.
- Оккупационные власти продолжают попытки насильственной ассимиляции украинских правовых и культурных традиций в российскую систему на оккупированных территориях.
- Лукашенко заявил 6 июля, что Россия передаст Беларуси все запланированное тактическое ядерное оружие до конца 2023 года, если не раньше.