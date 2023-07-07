Резников рассказал, какой должна быть украинская армия будущего

Украине в будущем нужна профессиональная армия, которая будет опираться на несколько подготовленных резервов, считает министр обороны Алексей Резников.

Источник: статья Резникова для "Интерфакс-Украина"

Прямая речь министра обороны: "Человеческое измерение украинской обороны будущего − это профессиональная армия с прозрачной логикой военной карьеры и высоким уровнем социальной защиты, которая опирается на подготовленный резерв, сформированный из всех военнообязанных мужчин и с привлечением женщин на добровольных началах (кроме тех категорий женщин, которые являются военнообязанными)".

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Детали: Резников считает, что срочную службу надо отменить и заменить курсом интенсивной базовой военной подготовки для военнообязанных.

А после базовой подготовки, по словам министра, нужны отдельные треки подготовки для различных групп военнообязанных, направленные на обеспечение реального, а не формального резерва.

По мнению Резникова, Украине нужен:

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боевой резерв, в который войдут лица с боевым опытом, способные быстро пополнить конкретные воинские части;

в который войдут лица с боевым опытом, способные быстро пополнить конкретные воинские части; территориальный резерв − для частей территориальной обороны;

− для частей территориальной обороны; оперативный резерв − это военнообязанные, которые проходили службу, но, как правило, не имеют боевого опыта; они создадут запас прочности для оперативных командований;

− это военнообязанные, которые проходили службу, но, как правило, не имеют боевого опыта; они создадут запас прочности для оперативных командований; мобилизационный резерв − это лица, прошедшие базовую военную подготовку;

− это лица, прошедшие базовую военную подготовку; учетный резерв − лица без базовой подготовки, и тому подобное.

Резников считает, что надо также отойти от утверждения, что "в Украине 7 млн военнообязанных", которое ничего не дает, и полностью перевести учет военнообязанных в цифру. Он добавил, что Минобороны активно над этим работает.

В то же время, по словам Резникова, функция учета должна быть отделена от функции подготовки резерва.

Министр убежден, что функцию воинского учета надо изъять из задач Генштаба и Командования Сухопутных войск и создать в системе Минобороны отдельное агентство. И параллельно обеспечить условия подготовки и поддержания готовности соответствующего резерва на уровне частей, оперативных командований и тому подобное.

По словам Резникова, надо максимально привлекать и наращивать потенциал добровольного участия граждан в мероприятиях обороны, совершенствуя систему мотивации. Начиная от инструментов легализации оборота оружия.

Также министр считает, что нужно принять решение о гражданском резерве.

"Во время активной фазы войны мы видим, какое количество людей, в частности, мобилизованных, непосредственно участвует в боевых действиях. Значительная часть "миллиона под штыком" выполняет чисто гражданские функции. Нерационально делать этих людей "военными" до конца особого периода. Должен быть другой подход.

Когда мы покажем обществу, что максимально рационально и справедливо привлекаем людей к обороне, готовим их, уменьшится объем негативных явлений. Ведь часть тех, кто убегает от обязанности защищать страну, прячется от армии, прежде всего спасается от неопределенности, несправедливости и злоупотреблений", − подытожил Резников.

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