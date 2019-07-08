Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава делегации Великобритании в ПАСЕ присоединился к демаршу из-за возвращения россиян

Понедельник, 8 июля 2019, 06:24

Глава делегации Великобритании в ПАСЕ присоединился к странам, которые заявили о демарше из-за решения о возвращении россиян в Ассамблею.

Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании", - написал Арьев.

Напомним:

  • ПАСЕ подтвердила в полном объеме, без каких-либо ограничений, полномочия делегации РФ.
  • Семь стран-членов СЕ, среди которых Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония, объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПАСЕВеликобританияРосcияАрьев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
ПАСЕ
ПАСЕ поддержала вступление Украины в НАТО и украинскую "формулу мира"
ПАСЕ выступила за полный недопуск спортсменов РФ и Беларуси к Олимпиаде
Президент ПАСЕ: после войны Россия должна будет доказать, что ей можно доверять
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: