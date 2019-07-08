Глава делегации Великобритании в ПАСЕ присоединился к демаршу из-за возвращения россиян
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Понедельник, 8 июля 2019, 06:24
Глава делегации Великобритании в ПАСЕ присоединился к странам, которые заявили о демарше из-за решения о возвращении россиян в Ассамблею.
Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.
"К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании", - написал Арьев.
Напомним:
- ПАСЕ подтвердила в полном объеме, без каких-либо ограничений, полномочия делегации РФ.
- Семь стран-членов СЕ, среди которых Украина, Грузия, Польша, Словакия, Литва, Латвия и Эстония, объявили демарш в ПАСЕ из-за возвращения России.
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