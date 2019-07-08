Глава делегации Великобритании в ПАСЕ присоединился к демаршу из-за возвращения россиян

Глава делегации Великобритании в ПАСЕ присоединился к странам, которые заявили о демарше из-за решения о возвращении россиян в Ассамблею.

Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев.

"К совместному заявлению по результатам демарша в ПАСЕ делегатов семи стран, кроме представителей Швеции, присоединился глава делегации Великобритании", - написал Арьев.

Напомним: