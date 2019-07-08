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NewsOne оправдывается: Телемост с Россией – для народа, а не политиков

Понедельник, 8 июля 2019, 09:37

Телеканал "NewsOne" Тараса Козака, близкий к куму российского президента Виктору Медведчуку, утверждает, что народам Украины и России нужен телемост для восстановления мира.

"Надо поговорить" – это телемост между обычными людьми Украины и России: без политики, без политиков. Каждый со своей стороны должен сделать шаг для прекращениям войны. NewsOne делает этот шаг 12 июля. Потому что Украине нужен мир!", – заявляет канал.

По его утверждению, "идея телемоста "Надо поговорить" между людьми в студии NewsOne и народом России вызвала настоящий шквал звонков и обращений со стороны зрителей, они с нетерпением и огромным интересом ждут этого события, которое состоится 12 июля в 18.00".

"Напомним, именно телемосты Познера и Донахью в 80-х годах положили начало общению между народами, находящимися, благодаря политикам, в состоянии Холодной войны", – заявляет "NewsOne".

"Сегодня в Украине около 70% людей ждут прямых политических переговоров с Россией" – уверены на телеканале с пророссийским уклоном.

"Сегодня, когда ежедневно погибают украинские солдаты, а политики предыдущей и теперешней власти продолжают бездействовать, мы считаем своим журналистским долгом выйти на такой открытый диалог между народами Украины и России. И мы хотим заставить политиков идти на переговоры ради мира", – заявляет "NewsOne".

И когда мы говорим, что необходим мир – отдельными политическими партиями начинается очередной обман людей и обвинения в адрес нашего канала, переходящие в прямые угрозы и запугивания. И те, кто это делает, не хотят мира. Потому что понимают, что любой мир возможет только в переговорном процессе", – говорится в заявлении канала.

Напомним:

  • 7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Владимира Путина Виктора Медведчука .
  • Планы провести телемост раскритиковали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. С обращением против аноносованого телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
  • 8 июля под зданием телеканала "NewsOne" активисты будут протестовать против телемоста с российскими пропагандистами с телеканала "Россия24".
  • А националисты дали президенту Владимиру Зеленскому сутки для адекватного ответа на этот "информационный шабаш" Кремля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: телевидениескандалМедведчукРосcияпропаганда
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