Тимошенко и Гриценко прокомментировали идею с мостом между каналами Кремля и Медведчука
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко заявили, что проведение телемоста между российским и украинским телеканалами во время войны недопустимо.
Об этом они написали в Facebook.
"Я убеждена, что "говорить надо" тогда, когда не будут гибнуть люди, когда будут выведены войска, когда будет восстановлена граница под контролем Украины. А в существующих условиях телемост - это информационная атака, составляющая гибридной войны против Украины", - заявила Тимошенко.
Она добавила, что сейчас - именно то время, когда должны немедленно действовать президент Украины, Совет нацбезопасности и обороны, Служба безопасности, поскольку нужно быстро и жестко реагировать на попытки информационно атаковать Украину.
"У нового президента Украины сверхсложная задача - обезвредить информационное оружие, которое запустил на территорию Украины и бережно вырастил предыдущий президент. Сейчас его заявления с истерическим осуждением телемоста выглядят цинично, учитывая, что он сам этот мост и построил", - отметила политик.
По ее словам, свое слово должен немедленно сказать Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, а также - журналисты канала Newsone.
Подобную позицию высказал и лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко.
"Телемост с российским пропагандистским каналом, который ежедневно унижает украинский народ и украинское государство, порочит нашу историю, язык и культуру, который оправдывает российскую агрессию, аннексию Крыма и оккупацию Донбасса, - мы считаем недопустимым", - заявил он.
Напомним:
- 7 июля ведущий программы "Вести недели" на российском пропагандистском канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал проведение телемоста "Надо поговорить", который запланирован на 12 июля и состоится совместно с украинским телеканалом NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука .
- Планы провести телемост раскритиковали в партиях "Европейская солидарность" Петра Порошенко и "Голос" Святослава Вакарчука. С обращением против аноносованого телемоста выступил и премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
- 8 июля под зданием телеканала NewsOne активисты будут протестоватьпротив телемоста с российскими пропагандистами с телеканала "Россия24".
- Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что ведомство нарабатывает решение относительно планов российских пропагандистов провести телемост "Надо поговорить" и призвал политиков прекратить истерику.