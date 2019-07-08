Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На NewsOne рассказали, каким должен был быть телемост с каналом Кремля

Понедельник, 8 июля 2019, 16:29
На NewsOne рассказали, каким должен был быть телемост с каналом Кремля

Источник: высказывание генерального продюсера телеканала NewsOne Василия Голованова на своей странице в Facebook.

Телемарафон "Надо поговорить" между украинским телеканалом NewsOne и пропагандистским каналом "Россия24" должен был проходить без тех, кто сомневается, что Крым и Донбасс – это Украина.

Голованов подчеркнул, что это жесткая и бескомпромиссная позиция команды телеканала.

Прямая речь: "Телемост задумывался как журналистский проект без политики. Без присутствия в студии политологов, политиков, пропагандистов. Без тех, кто мог бы усомниться в том, что Крым и Донбасс – это Украина".

"Наше условие российской стороны – в студии не должно быть пропагандистов. Не должно быть тех, кто находится под санкциями Украины, США, ЕС. Так даже телеведущие не должны быть политическими (Андрей Малахов и Мария Ситтель)".

"Отдельно отмечу, что заявление и анонс Дмитрия Киселева стало новостью и для меня. Он не причастен к организации телемарафона и, убежден, навредил диалогу, а не помог его началу".

"Сейчас в России находятся более 3 миллионов украинцев. Кто-то там уже давно, кто-то уехал после 2014 года, кто-то ездит регулярно туда-назад. За все 5 лет конфликта с ними никто не говорил. Журналистский телемост – это честный разговор обычных людей без подставных людей в студии".

История вопроса:

  • 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
  • 8 июля возле здания телеканала NewsOne активисты устроили протест против телемоста.
  • Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что наказать каналы и провайдеров за телемост можно только после эфира.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
  • Позднее 8 июля NewsOne отменил телемарафон из-за угроз физической расправы.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Последние новости
08:50
По всему Херсону не курсируют троллейбусы после ночных обстрелов
08:37
В Литве 52 тысячи украинцев имеют статус временной защиты
08:23
Еще шестеро гражданских ранены из-за обстрелов РФ на Херсонщине
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
Все новости...
Реклама: