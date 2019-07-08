На NewsOne рассказали, каким должен был быть телемост с каналом Кремля

Источник: высказывание генерального продюсера телеканала NewsOne Василия Голованова на своей странице в Facebook.

Телемарафон "Надо поговорить" между украинским телеканалом NewsOne и пропагандистским каналом "Россия24" должен был проходить без тех, кто сомневается, что Крым и Донбасс – это Украина.

Голованов подчеркнул, что это жесткая и бескомпромиссная позиция команды телеканала.

Прямая речь: "Телемост задумывался как журналистский проект без политики. Без присутствия в студии политологов, политиков, пропагандистов. Без тех, кто мог бы усомниться в том, что Крым и Донбасс – это Украина".

"Наше условие российской стороны – в студии не должно быть пропагандистов. Не должно быть тех, кто находится под санкциями Украины, США, ЕС. Так даже телеведущие не должны быть политическими (Андрей Малахов и Мария Ситтель)".

"Отдельно отмечу, что заявление и анонс Дмитрия Киселева стало новостью и для меня. Он не причастен к организации телемарафона и, убежден, навредил диалогу, а не помог его началу".

"Сейчас в России находятся более 3 миллионов украинцев. Кто-то там уже давно, кто-то уехал после 2014 года, кто-то ездит регулярно туда-назад. За все 5 лет конфликта с ними никто не говорил. Журналистский телемост – это честный разговор обычных людей без подставных людей в студии".

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