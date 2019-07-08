СНБО собрался из-за скандального "телемоста" и раздал поручения силовикам

Совет национальной безопасности и обороны провел совещание по вопросам информационной безопасности, на котором раздал соответствующие поручения силовым ведомствам.

Об этом сообщает в Facebook секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства. Дополнительные детали не можем предоставить через секретности", - написал он.

По словам Данилюка, то, что телеканал NewsOne отменил так называемый "телемост", еще не означает конец информационной войны.

"Поэтому и наша работа продолжается", - добавил секретарь СНБО.

Напомним: