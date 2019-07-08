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СНБО собрался из-за скандального "телемоста" и раздал поручения силовикам

Понедельник, 8 июля 2019, 20:03
СНБО собрался из-за скандального телемоста и раздал поручения силовикам

Совет национальной безопасности и обороны провел совещание по вопросам информационной безопасности, на котором раздал соответствующие поручения силовым ведомствам.

Об этом сообщает в Facebook секретарь СНБО Александр Данилюк.

"Только что по поручению президента провел совещание по информационной безопасности. Государственные органы, в частности СБУ и Национальная полиция, получили ряд соответствующих поручений, в частности по защите информационного пространства. Дополнительные детали не можем предоставить через секретности", - написал он.

По словам Данилюка, то, что телеканал NewsOne отменил так называемый "телемост", еще не означает конец информационной войны.

"Поэтому и наша работа продолжается", - добавил секретарь СНБО.

Напомним:

  • 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
  • 8 июля возле здания телеканала NewsOne активисты устроили протест против телемоста.
  • Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что наказать каналы и провайдеров за телемост можно только после эфира.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
  • Позднее 8 июля NewsOne отменил телемарафон из-за угроз физической расправы.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СНБОтелевидениеСМИРосcияскандал
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