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Активисты жгут файеры возле офиса NewsOne в Киеве

Понедельник, 8 июля 2019, 21:10

В Киеве возле здания телеканала NewsOne началась акция протеста против так называемого "телемоста" с российским пропагандистским телеканалом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации агентства, около 20:00 понедельника у здания телеканала NewsOne собралось около 150 человек, преимущественно активистов партии "Национальный корпус" и других националистических организаций.

В начале митинга его участники забросали территорию телеканала файерами и взрывпакетами.

Затем с импровизированной трибуны начали выступать активисты. Они возлагают ответственность за то, что в Украине работают пророссийские СМИ, на президента Украины и Верховную Раду

Также митингующие требуют привлечь к уголовной ответственности главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

 
Фото: Semen Kabakaev / Facebook

Кроме того, активисты призывают украинцев прийти во вторник, 9 июля, на 10:00 к зданию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с требованием отобрать лицензию у телеканала NewsOne.

В данный момент территория телеканала оцеплена сотрудниками полиции и Национальной гвардии – всего около 200 правоохранителей. Также на прилегающих улицах размещены автобусы и автозаки правоохранителей.

На данный момент сотрудники полиции не прибегают к каким-либо действиям в отношении митингующих. На месте присутствует начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

Напомним:

  • 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
  • 8 июля возле здания телеканала NewsOne активисты устроили протест против телемоста.
  • Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что наказать каналы и провайдеров за телемост можно только после эфира.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
  • Позднее 8 июля NewsOne отменил телемарафон из-за угроз физической расправы.

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Темы: СМИтелевидениеРосcияпропагандамитинги
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