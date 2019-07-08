Активисты жгут файеры возле офиса NewsOne в Киеве

В Киеве возле здания телеканала NewsOne началась акция протеста против так называемого "телемоста" с российским пропагандистским телеканалом.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации агентства, около 20:00 понедельника у здания телеканала NewsOne собралось около 150 человек, преимущественно активистов партии "Национальный корпус" и других националистических организаций.

В начале митинга его участники забросали территорию телеканала файерами и взрывпакетами.

Затем с импровизированной трибуны начали выступать активисты. Они возлагают ответственность за то, что в Украине работают пророссийские СМИ, на президента Украины и Верховную Раду

Также митингующие требуют привлечь к уголовной ответственности главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.

Кроме того, активисты призывают украинцев прийти во вторник, 9 июля, на 10:00 к зданию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с требованием отобрать лицензию у телеканала NewsOne.

В данный момент территория телеканала оцеплена сотрудниками полиции и Национальной гвардии – всего около 200 правоохранителей. Также на прилегающих улицах размещены автобусы и автозаки правоохранителей.

На данный момент сотрудники полиции не прибегают к каким-либо действиям в отношении митингующих. На месте присутствует начальник полиции Киева Андрей Крищенко.