Активисты жгут файеры возле офиса NewsOne в Киеве
В Киеве возле здания телеканала NewsOne началась акция протеста против так называемого "телемоста" с российским пропагандистским телеканалом.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
По информации агентства, около 20:00 понедельника у здания телеканала NewsOne собралось около 150 человек, преимущественно активистов партии "Национальный корпус" и других националистических организаций.
В начале митинга его участники забросали территорию телеканала файерами и взрывпакетами.
Затем с импровизированной трибуны начали выступать активисты. Они возлагают ответственность за то, что в Украине работают пророссийские СМИ, на президента Украины и Верховную Раду
Также митингующие требуют привлечь к уголовной ответственности главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука.
Кроме того, активисты призывают украинцев прийти во вторник, 9 июля, на 10:00 к зданию Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания с требованием отобрать лицензию у телеканала NewsOne.
В данный момент территория телеканала оцеплена сотрудниками полиции и Национальной гвардии – всего около 200 правоохранителей. Также на прилегающих улицах размещены автобусы и автозаки правоохранителей.
На данный момент сотрудники полиции не прибегают к каким-либо действиям в отношении митингующих. На месте присутствует начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
Напомним:
- 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
- 8 июля возле здания телеканала NewsOne активисты устроили протест против телемоста.
- Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что наказать каналы и провайдеров за телемост можно только после эфира.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
- Позднее 8 июля NewsOne отменил телемарафон из-за угроз физической расправы.