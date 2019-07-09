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ООС: Боевики били из минометов, артиллерии и БМП, без потерь

Вторник, 9 июля 2019, 07:25

За прошедшие сутки боевики 17 раз нарушили режим прекращения огня, из них 7 раз - с применением запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм. Потерь среди украинских военных нет.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 9 июля.

"Также противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия", - подчеркнули в штабе.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики 12 раз обстреляли позиции ОС: возле Водяного, Лебединского, Марьинки, Чермалыка, Богдановки, окрестности Красногоровки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" украинские позиции были обстреляны 5 раз: возле Новолуганского, Южного, Майорска.

По данным разведки, 8 июля двух оккупантов уничтожено и трое ранены.

"С начала текущих суток враг один раз обстрелял позиции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг совершил один обстрел позиций украинских защитников: возле Широкиного - из стрелкового оружия.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - говорится в отчете.

Украинская правда
Темы: ООСбоевые действия
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