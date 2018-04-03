В жалобе главы НАБУ Артема Сытника упоминаются эпизоды вмешательства руководителя САП Назара Холодницкого в отношении нардепа Георгия Логвинского, бизнесмена Олега Бахматюка, мэра Одессы Геннадия Труханова, экс-главы НАЗК Натальи Корчак и помощника Олега Ляшка Александра Богачева, который предлагал взятку Ульяне Супрун.

Об этом "Украинской правде" сообщил источник.

Об этих эпизодах отмечается в дисциплинарной жалобе, которую подписал глава НАБУ Артем Сытник в адрес квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

"Записано разговор Холодницкого с депутатом Георгием Логвинским ("Народный Фронт"), который проходит по трех производствах НАБУ, в одном из них фигурирует первый заместитель Минюста Наталья Бернацкая", - рассказал источник.

На записях Логвинский спрашивает о ходе следствия по этим делам. Холодницкий отвечает, что "полностью контролирует ситуацию и сообщит Логвинскому о дальнейших действиях".

"Потом Холодницкий вызвал прокурора Сергея Козачину, который сообщил, что видит основания для сообщения о подозрении. На это Холодницкий сказал, что не хочет ссориться с Логвинским, потому что он прикрывается отношениями с Джемилевым и Чубаровым, а также связями в ПАСЕ, Кнессете и посольстве Израиля. При этом Холодницкий употреблял многочисленные нецензурные выражения и антисемитские выпады", - информирует источник.

По его информации, Холодницкий попытался убедить Козачину о бесперспективности дел против Логвинского и о необходимости принять решения по делам, которые бы гарантировали нужное нардепу развитие событий.

"Записано разговор о двух производствах, в которых фигурирует Олег Бахматюк. Первое - это предоставление НБУ в нарушение норм законодательства стабкредита "ВАБ Банка" под залог недвижимости. Второе - это злоупотребления чиновников ГФС, что позволило холдингу "Авангард" завладеть 1 млрд как незаконного возмещения НДС", - продолжает источник УП.

По его утверждениям, Холодницкий требовал от прокурора Козачины предоставить информацию о ходе следствия якобы из-за угрозы Бахматюка провести акции протеста под САП.

Затем глава САП требовал от своего подчиненного Кривенко передать дело Бахматюка другому органу, забрав его у НАБУ.

"Хотя только НАБУ подследственная статья, по которой было открыто производство. 7 марта Холодницкий определил подследственность этого дела за Нацполицией", - говорит источник.

Кроме того, записанные разговоры руководителя САП в отношении мэра Одессы Геннадия Труханова.

"В частности, несмотря на заверения заместителя САП Кривенко в достаточности доказательств для сообщения Труханову о подозрении, Холодницкий предоставил ему незаконное указание о непривлечении Труханова к ответственности", - утверждает источник.

По его информации, Холодницкий был осведомлен о графике перемещения лиц, проходящих по делу Труханова, что "подтверждает факты его внепроцессуального общения с ними".

Также Холодницкий давал указания Кривенко о непроведении активных следственных действий по делу Труханова.

В записанной беседе по бывшей главе НАЗК Натальи Корчак речь идет о невнесения ею в декларацию права пользования автомобилем.

"В частности, Холодницкий заслушал прокурора в этом деле Андрея Довганя, после чего заместитель Холодницкого Кривенко вернул детективам НАБУ без согласования ходатайства о выемке в отеле в селе Шешоры Ивано-Франковской области, где проживала Корчак", - рассказал источник.

Еще один эпизод касается расследования касательно помощника Олега Ляшко Александра Богачева, который предлагал взятку в. о. министра здравоохранения Ульяне Супрун в сговоре с мэром Вишневого Ильей Диковым.

"Холодницкий предупредил заместителя директора ООО "Акварели Девелопмент Холдинг" Сергея Кафтя о возможных обысках, разгласил детали производства, подстрекал к даче ложных показаний, предоставил инструкции о том, что он должен говорить во время допроса", - отмечает источник.

По его утверждениям, записано, как Холодницкий в разговоре с прокурором Романом Сымкивим, употребляя нецензурную брань и унижая подчиненного, сказал Сымкиву, что Кафтя является его другом.

Холодницкий дал указание Сымкиву наказать детективов НАБУ, которые допросили Кафтя без его ведома.

Также Холодницкий узнал, что детектив НАБУ без его ведома согласовал в САП четыре ходатайства об обысках в офисе "Акварели Девелопмент Холдинг".

"Холодницкий поручил своему заместителю Кривенко позвонить судье и приказать не рассматривать эти ходатайства. Кривенко пообещал Холодницкому позвонить в 8 утра главе Соломенского суда по этому вопросу", - говорит источник.

На следующий день детектив НАБУ не смог получить решение об обысках в офисе "Акварели Девелопмент Холдинг", ибо "заместитель суда получила звонок от Кривенко с просьбой не выдавать детектива НАБУ решение из-за якобы ошибки в ходатайстве".

Как известно, в марте выяснилось в кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке не речь идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".

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