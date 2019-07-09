Телеканал NewsOne ждут проверки – Нацсовет
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания инициирует проверку телеканала NewsOne, его подозревают в разжигании вражды.
Об этом заявили заместитель главы регулятора Ульяна Фещук и член Нацсовета Сергей Костинский во время внепланового заседания Нацсовета во вторник, передает "Интерфакс-Украина".
Причиной проверки стали планы канала провести телемост с запрещенным к трансляции на территории Украины российским телеканалом "Россия 1".
Как отметил Костинский, внеплановая выездная проверка телеканала назначена по факту заявлений, прозвучавших в анонсах запланированного телемоста с федеральным телеканалом РФ.
"Если мы докажем факты разжигания вражды – это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии", - сказал Костинский.
В то же время он отметил, что действующий закон предусматривает очень сложную процедуру по аннулированию лицензий вещателей, даже после неоднократного нарушения украинского законодательства.
В Нацсовете также напомнили, что госрегулятор неоднократно обращался в СБУ относительно нарушения этим телеканалом законодательства Украины.
Напомним:
- 7 июля ведущий программы "Вести недели" на канале "Россия 24" Дмитрий Киселев анонсировал телемост "Надо поговорить" на 12 июля совместно с NewsOne, который входит в медиа-группу кума Путина Виктора Медведчука.
- 8 июля возле здания телеканала NewsOne активисты устроили протест против телемоста.
- Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания заявил, что наказать каналы и провайдеров за телемост можно только после эфира.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что вместо телемоста с РФ надо говорить напрямую с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, и он готов к такому разговору с участием мировых лидеров в Минске.
- Позднее 8 июля NewsOne отменил телемарафон из-за угроз физической расправы.