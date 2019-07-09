Телеканал NewsOne ждут проверки – Нацсовет

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания инициирует проверку телеканала NewsOne, его подозревают в разжигании вражды.

Об этом заявили заместитель главы регулятора Ульяна Фещук и член Нацсовета Сергей Костинский во время внепланового заседания Нацсовета во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

Причиной проверки стали планы канала провести телемост с запрещенным к трансляции на территории Украины российским телеканалом "Россия 1".

Как отметил Костинский, внеплановая выездная проверка телеканала назначена по факту заявлений, прозвучавших в анонсах запланированного телемоста с федеральным телеканалом РФ.

"Если мы докажем факты разжигания вражды – это будет уже вторая санкция к телеканалу, которая позволит нам обратиться в суд относительно аннулирования лицензии", - сказал Костинский.

В то же время он отметил, что действующий закон предусматривает очень сложную процедуру по аннулированию лицензий вещателей, даже после неоднократного нарушения украинского законодательства.

В Нацсовете также напомнили, что госрегулятор неоднократно обращался в СБУ относительно нарушения этим телеканалом законодательства Украины.

Напомним: