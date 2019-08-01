Под Полтавой второй день горит свалка

337 просмотров
Четверг, 1 августа 2019, 11:40

В Полтавской области сгорело уже 2 га мусора на городской свалке твердых бытовых отходов в селе Макуховка, спасатели работают уже вторые сутки.

Об этом 1 августа сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в области.

О пожаре на полтавской городской свалке твердых бытовых отходов сообщили 31 июля около 12.00.

 
ФОТО: интернет-издание ПОЛТАВЩИНА

"Огнем уничтожен мусор на площади 2 га. По состоянию на 22 ч. 31.07.2019 г., ликвидировано 0,5 га мусора. Тушение пожара будет продолжено 01.08.2019 г.", - сообщили в ведомстве.

К тушению пожара привлекались 5 отделений пожарно-спасательных частей.

Сейчас причина пожара устанавливается.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: пожар ГСЧС Полтава


powered by lun.ua
Материалы по теме
Под Жмеринкой на ходу загорелась электричка 31 июля 2019, 14:09
В Харькове на ходу загорелась маршрутка, салон выгорел 14 июля 2019, 11:11
В полиции назвали предварительную причину пожара в психбольнице Одессы 11 июня 2019, 11:22
Все новости
Главные новости
Порошенко: Назначение Гладковского было ошибкой, но я ее исправил
Кличко обратился в НАБУ из-за заявления Богдана
Правозащитные организации требуют расследовать действия омбудсмена
Гендиректор 1+1 Ткаченко не планировал, но может возглавить КГГА
Все новости
здоровье

15 легких способов сжигать калории этим летом

здоровье

Бояться солнц – путь к депрессии и болезней

Фото

Счастье в простых вещах. Фото со всего мира

Поиск по сайту
Архив
Весь архів