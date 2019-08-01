Под Полтавой второй день горит свалка

В Полтавской области сгорело уже 2 га мусора на городской свалке твердых бытовых отходов в селе Макуховка, спасатели работают уже вторые сутки.

Об этом 1 августа сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в области.

О пожаре на полтавской городской свалке твердых бытовых отходов сообщили 31 июля около 12.00.

ФОТО: интернет-издание ПОЛТАВЩИНА

"Огнем уничтожен мусор на площади 2 га. По состоянию на 22 ч. 31.07.2019 г., ликвидировано 0,5 га мусора. Тушение пожара будет продолжено 01.08.2019 г.", - сообщили в ведомстве.

К тушению пожара привлекались 5 отделений пожарно-спасательных частей.

Сейчас причина пожара устанавливается.