Под Полтавой второй день горит свалка
Четверг, 1 августа 2019, 11:40
В Полтавской области сгорело уже 2 га мусора на городской свалке твердых бытовых отходов в селе Макуховка, спасатели работают уже вторые сутки.
Об этом 1 августа сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в области.
О пожаре на полтавской городской свалке твердых бытовых отходов сообщили 31 июля около 12.00.
"Огнем уничтожен мусор на площади 2 га. По состоянию на 22 ч. 31.07.2019 г., ликвидировано 0,5 га мусора. Тушение пожара будет продолжено 01.08.2019 г.", - сообщили в ведомстве.
К тушению пожара привлекались 5 отделений пожарно-спасательных частей.
Сейчас причина пожара устанавливается.
Украинская правда