Під Полтавою другий день горить сміттєзвалище

У Полтавській області згоріло уже 2 га сміття на міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів у селі Макухівці, рятувальники працюють уже другу добу.

Про це 1 серпня повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в області.

Про пожежу на полтавському міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів повідомили 31 липня близько 12.00.

фото: Інтернет-видання Полтавщина

"Вогнем знищено сміття на площі 2 га. Станом на 22 год. 31.07.2019 р., ліквідовано 0,5 га сміття. Гасіння пожежі буде продовжено 01.08.2019 р.", - повідомили у відомстві.

До гасіння пожежі залучались 5 відділень пожежно-рятувальних частин.

Наразі причина пожежі встановлюється.