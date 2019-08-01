Під Полтавою другий день горить сміттєзвалище
У Полтавській області згоріло уже 2 га сміття на міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів у селі Макухівці, рятувальники працюють уже другу добу.
Про це 1 серпня повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в області.
Про пожежу на полтавському міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів повідомили 31 липня близько 12.00.
"Вогнем знищено сміття на площі 2 га. Станом на 22 год. 31.07.2019 р., ліквідовано 0,5 га сміття. Гасіння пожежі буде продовжено 01.08.2019 р.", - повідомили у відомстві.
До гасіння пожежі залучались 5 відділень пожежно-рятувальних частин.
Наразі причина пожежі встановлюється.
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