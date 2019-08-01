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Під Полтавою другий день горить сміттєзвалище

Четвер, 1 серпня 2019, 11:40

У Полтавській області згоріло уже 2 га сміття на міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів у селі Макухівці, рятувальники працюють уже другу добу.

Про це 1 серпня повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій в області.

Про пожежу на полтавському міському сміттєзвалищі твердих побутових відходів повідомили 31 липня близько 12.00.

 
фото: Інтернет-видання Полтавщина

"Вогнем знищено сміття на площі 2 га. Станом на 22 год. 31.07.2019 р., ліквідовано 0,5 га сміття. Гасіння пожежі буде продовжено 01.08.2019 р.", - повідомили у відомстві.

До гасіння пожежі залучались 5 відділень пожежно-рятувальних частин.

Наразі причина пожежі встановлюється.

Українська правда
Теми: пожежаДСНСПолтава
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