В Великом Новгороде в России загорелась теплоэлектроцентраль, площадь пожара составила более 2 тысяч квадратных метров.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Вечером 4 июля загорелась Лужская ТЭЦ в Великом. Площадь пожара составляла 2,3 тысячи квадратных метров.

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После 20:30 россияне заявили, что огонь локализовали и ликвидировали "открытое горение".

Эта ТЭЦ введена в эксплуатацию в 2009 году. Она обеспечивает резерв системы теплоснабжения Великого Новгорода.