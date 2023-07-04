В Великом Новгороде в России загорелась ТЭЦ
Вторник, 4 июля 2023, 21:19
В Великом Новгороде в России загорелась теплоэлектроцентраль, площадь пожара составила более 2 тысяч квадратных метров.
Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"
Детали: Вечером 4 июля загорелась Лужская ТЭЦ в Великом. Площадь пожара составляла 2,3 тысячи квадратных метров.
Реклама:
После 20:30 россияне заявили, что огонь локализовали и ликвидировали "открытое горение".
Эта ТЭЦ введена в эксплуатацию в 2009 году. Она обеспечивает резерв системы теплоснабжения Великого Новгорода.
У Великому Новгороді РФ горіла ТЕЦ pic.twitter.com/owLaKxY1iG— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) July 4, 2023ВИДЕО ДНЯ