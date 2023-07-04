Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Великом Новгороде в России загорелась ТЭЦ

Вторник, 4 июля 2023, 21:19
В Великом Новгороде в России загорелась ТЭЦ

В Великом Новгороде в России загорелась теплоэлектроцентраль, площадь пожара составила более 2 тысяч квадратных метров.

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости"

Детали: Вечером 4 июля загорелась Лужская ТЭЦ в Великом. Площадь пожара составляла 2,3 тысячи квадратных метров.

После 20:30 россияне заявили, что огонь локализовали и ликвидировали "открытое горение".

Реклама:

Эта ТЭЦ введена в эксплуатацию в 2009 году. Она обеспечивает резерв системы теплоснабжения Великого Новгорода.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: пожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Луганске прогремели взрывы – СМИ

Президент Болгарии заявил, что Украина "настаивает на войне", а Европа "платит за все"

Украина скорректировала стратегию контрнаступления, чтобы уменьшить потери – ISW

WP: Минные поля – самое большое препятствие для украинского контрнаступления

В Одессе военные избили и задержали мужчину: в ТЦК признали превышение полномочий

Министр обороны Британии подтвердил, что уйдет с должности и не будет баллотироваться

Все новости...
пожар
В KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие
Из-за обстрелов оккупантов произошел лесной пожар на Харьковщине
Последние новости
13:56
Путин наврал о кассетных боеприпасах и контрнаступлении ВСУ
13:43
Одно из самых загадочных явлений во Вселенной: телескоп Вэбба сделал фото потенциальных "темных звезд"
13:38
Британия стала первой европейской страной, которая вступила в торговый блок CPTPP
13:22
Вагнеровцы, которые сейчас в Беларуси, не представляют угрозы для Украины - ГПСУ
12:59
Почему коты едят домашние растения и что с этим делать – объясняют эксперты
12:53
Эстония в ближайшие 4 года закупит боеприпасы на более чем миллиард евро
12:34
Херсонщина: дети играли взрывчаткой, она сдетонировала
12:20
Минфин США: Помощь Украине - это лучшее, что можно сделать для мировой экономики
11:58
Чешская армия планирует закупку дронов-камикадзе
11:42
В Сумах слышали взрывы - СМИ
Все новости...
Реклама: