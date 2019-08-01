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Против судей Верховного суда открыли производство из-за скандального Чорнобука

Четверг, 1 августа 2019, 14:26

Прокуратура АР Крым открыла производство в отношении судей Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда за вынесение заведомо неправосудного решения.

Об этом сообщили источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Производство открыто по ч. 1 ст. 375 УК.

Оно касается решения по делу об отмене постановления Верховной Рады об увольнении за нарушение присяги судьи апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чорнобука.

Отмечается, что судьи отменили постановление ВР из-за якобы нарушения регламента, а именно из-за недостаточного количества голосов для принятия решения.

Однако, по словам собеседника, следствие установило всех депутатов, которые находились на заседании и участвовали в голосовании за увольнение судьи Чорнобука.

"Учитывая, что… расследование преступлений, совершенных судьями, осуществляют следственные органы Государственного бюро расследований, готовится постановление об определении подследственности в указанном уголовном производстве", - подытожил собеседник УП.

Напомним:

  • Судью Чорнобука подозревают в совершении государственной измены по ч.1 ст.111 УК Украины.
  • Пресс-служба СБУ сообщала, что с 2014 года Чорнобук способствовал стране-агрессору в обеспечении функционирования судебных органов на временно оккупированной территории полуострова Крым.
  • Чорнобук скрывался от следствия, и был объявлен в государственный розыск. 
  • 3 ноября 2018 года Чорнобука задержали в Киеве и арестовали.
  • 10 декабря 2018 года Верховный судотменил постановление Верховной Рады об увольнении Валерия Чорнобука с должности судьи Апелляционного суда Днепропетровской области.
  •  В то же время,Верховный суд отметил, что отмена постановления парламента, которым Валерия Чернобука был уволен с должности судьи, не является основанием для восстановления его в должности.
  • В июне Чорнобука, подозреваемого в госизмене, освободили из-под стражи.
  • Судья Валерий Чорнобук был среди лиц (вместе с нардепом Надеждой Савченко), которые подавали конституционную жалобу о признании неконституционным положения ч. 5 ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса, в котором говорится, что к подозреваемым в терроризме, преступлениях против основ национальной безопасности Украины, препятствовании деятельности Вооруженных сил невозможно применить более мягкую меру пресечения, кроме содержания под стражей.
  • 25 июня Конституционный Суд признал неконституционным это положение.
  • Генпрокурор Юрий Луценко выразил мнение, что это решение суда приведёт к освобождению 1127 подозреваемых под домашний арест.

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Темы: прокуратураКрымсуд
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