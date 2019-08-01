Против судей Верховного суда открыли производство из-за скандального Чорнобука

Прокуратура АР Крым открыла производство в отношении судей Верховного суда в составе коллегии судей Кассационного административного суда за вынесение заведомо неправосудного решения.

Об этом сообщили источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Производство открыто по ч. 1 ст. 375 УК.

Оно касается решения по делу об отмене постановления Верховной Рады об увольнении за нарушение присяги судьи апелляционного суда Днепропетровской области Валерия Чорнобука.

Отмечается, что судьи отменили постановление ВР из-за якобы нарушения регламента, а именно из-за недостаточного количества голосов для принятия решения.

Однако, по словам собеседника, следствие установило всех депутатов, которые находились на заседании и участвовали в голосовании за увольнение судьи Чорнобука.

"Учитывая, что… расследование преступлений, совершенных судьями, осуществляют следственные органы Государственного бюро расследований, готовится постановление об определении подследственности в указанном уголовном производстве", - подытожил собеседник УП.

Напомним: