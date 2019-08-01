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ГПУ завершила расследование о "хищениях" Ющенко

Четверг, 1 августа 2019, 16:08

Управление специальных расследований Генпрокуратуры завершило следствие в отношении экс-президента Виктора Ющенко в деле выведения из государственной собственности резиденции "Межгорье".

Об этом сообщил начальник второго следственного отдела управления спецрасследований ГПУ Андрей Родионов, пишет "Укринформ".

"Расследование по делу Виктора Ющенко уже завершено. Сейчас адвокаты знакомятся с материалами дел. Мы готовимся к передаче обвинительного акта в суд", - сказал он.

По словам Родионова, свидетелями по этому делу проходят бывшие первые лица государства времена президентства Ющенко.

В частности, речь идет об одном из премьер-министров, однако фамилии он не уточнил.

Премьерами в период президентства Ющенко были Виктор Янукович, Юрий Ехануров и Юлия Тимошенко.

Родионов также сказал, что ГПУ обжаловала в Киевском апелляционном суде уже второй отказ Печерского суда Киева арестовывать имущество Ющенко.

Напомним:

  • Генеральная прокуратура предъявила экс-президенту Виктору Ющенко подозрениев растрате имущества в рамках дела о резиденции "Межигорье", которая была выведена из государственной собственности в 2007 году.
  • Речь идет о завладении комплексом отдыха "Пуща Водица" урочища "Межигорье" по предварительному сговору группой лиц с премьер - министром, министром охраны окружающей среды и главой НАК "Надра Украины".
  • Стоимость имущества оценивается в 540 млн грн.
  • 28 мая постановлением прокурора материалы по Ющенко выделено в отдельное производство.
  • Ющенко отвергает обвинения Генеральной прокуратуры. Он уже был на допросе в ГПУ.
  • 5 июля стало известно, что Генпрокуратура просит суд наложить арест на имущество Ющенко.

Темы: ЮщенкоГенпрокуратурасуд
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