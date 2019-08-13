Данилюк намекнул на план "Б" в газовом вопросе

Источник: секретарь СНБО в интервью BBC.

Новое правительство Украины должно будет позаботиться о продлении или обновлении контракта с Россией на транзит газа.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк: "Да, с 1 января истекает срок контракта. После формирования нового правительства должна быть сформирована новая группа и руководитель этой группы, министр энергетики, который будет отвечать за переговоры о подписании либо нового, либо продления этого контракта".

Нужно ли Украине его продолжать: "Это переговоры.

Нужен ли транзит газа – конечно, нужен. Ведь мы получаем от этого порядка 3 млрд доходов. Даже с этой позиции это важно. Есть и другие факторы, которые надо учитывать, в частности, и то, как работает украинская ГТС. Это важно. Если бы это было неважно, Россия бы не прекращала транзит. Мы же понимаем, что это тоже способ определенного давления.

Есть ли угроза? Угроза есть. Первое СНБО, которое созвал президент, касалось именно вопросов энергетической безопасности. И сейчас, когда мы разрабатываем стратегию нацбезопасности, основное внимание мы уделяем и вопросам энергетической безопасности".

Выживет ли Украина без транзита российского газа: "Мы проходили через очень сложные вызовы. На все есть ответ, просто надо всегда думать, как нам усиливать наши позиции.

Конечно, мы выживем. Спросите на улице об этом людей. Но это не только вопрос выживания, это вопрос развития страны. Поэтому когда мы говорим о транзите – это и средства, которые мы получаем, и развитие ГТС, и возможность привлечения инвестиций, это и развитие страны".

Есть ли у Украины план "Б" на случай, если переговоры в сентябре не состоятся и договоренностей не достигнут: "Было бы абсолютно безответственно не иметь плана "Б".

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