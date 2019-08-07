Источник: Сообщение пресс-службы президента.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным высказался против внесения изменений в украинскую Конституцию.

Согласно пресс-релизу на сайте украинского лидера, "Владимир Зеленский подчеркнул, что будет защищать права всех украинцев, независимо от того, где они находятся, и для этого нет необходимости вносить изменения в Конституцию Украины".

Детали: Разговор касался необходимости соблюдения режима прекращения огня, начатого 21 июля. Речь шла о важности диалога в рамках Трехсторонней контактной группы и скорейшего проведения встречи лидеров стран "нормандского формата" (кроме Украины и России, это Германия и Франция).

Отметим: Ранее бизнесмен Игорь Коломойский, которого считают политическим покровителем Владимира Зеленского, заявил, что минские соглашения не работают, "потому что там есть пункт об изменении Конституции Украины".

"Если начать федерализацию, завтра начнется парад суверенитетов. Есть закон об особом статусе, он согласован с минскими соглашениями, и его ежегодно продлевают. Нужно убрать изменение Конституции, заменить 5-летним переходным периодом особого статуса Донбасса, провести выборы на этой территории под наблюдением ОБСЕ", – высказал мнение олигарх.

Почему это важно: На востоке Украины уже 5 лет идут боевые действия и гибнут люди. Минские соглашения, одной из трех сторон в которых является Россия, не выполняются вполне.

Российская Федерация делает вид, что она не является участником конфликта, и склоняет Украину вести прямые переговоры с лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также предоставить особый статус соответствующим территориям.

Предыстория: