Пожар в Одессе: среди пострадавших ребенок и двое иностранцев

478 просмотров
Суббота, 17 августа 2019, 13:37

Источник: доклад директора Департамента здравоохранения Одесской ОГА Игоря Гинжула, пост премьера Владимира Гройсмана в Facebook

Среди пострадавших во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар", где погибли 8 человек, двое иностранцев и один ребенок.

Прямая речь Гинжула: "7 человек госпитализированы в городскую больницу Одессы, среди которых один иностранец, гражданин Сьерра-Леоне: 6 человек в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Два человека госпитализированы в ожоговое отделение одесского областного центра: один в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести".

"Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести тела и дыхательных путей, а также отравление продуктами горения".

Детали: Гинжул рассказал, что еще одному иностранцу, гражданину Литвы, предоставили амбулаторную помощь, но от госпитализации он отказался.

Также среди пациентов, которым оказывали помощь, 2 – жители Одессы, 3 – Одесской области, 1 – Херсонской области, 1 – из Сум и 1 – из Мариуполя.

Всего, по данным правоохранителей, среди эвакуированных из отеля было 29 иностранцев.

Премьер Владимир Гройсман после пожара поручил "немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей – прежде всего гостиниц и санаториев".

Предыстория:

  • Ночью 17 августа во отеле "Токио-Стар" вспыхнул пожар, в результате которого погибли 8 человек. Еще десять – госпитализированы. 
  • Полиция по данному факту открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины".
  • Президент Владимир Зеленский назвал пожар в одесской гостинице преступной халатностью и пообещал, что лично проследит, чтобы владелец здания понес наказание.
  • Представители ГСЧС на брифинге сообщили, что двухэтажный отель был переоборудован из бывшего трамвайного депо, а часть из его 270 номером не имели даже окон.
  • Полиция рассматривает три версии пожара в одесской гостинице "Токио Стар", среди них и поджог с целью сокрытия убийства.

  

Ирина Балачук, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
Пожар в Одессе мог вызвать поджог, чтобы скрыть убийство – полиция
Зеленский: За трагедию в Одессе ответит владелец отеля
Задержали наркобарона и трех силовиков: могли способствовать его бегству в аэропорту
В Институте рака разоблачили "схему" наживы на онкобольных – полиция
Все новости
здоровье

Теряете сознание? 5 причин не бежать сразу к врачу

социум

Чем полезен секонд-хенд

мимими

13 невероятных фото рассказывают, что такое настоящая любовь

Поиск по сайту
Архив
Весь архів