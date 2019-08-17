Пожар в Одессе: среди пострадавших ребенок и двое иностранцев

Источник: доклад директора Департамента здравоохранения Одесской ОГА Игоря Гинжула, пост премьера Владимира Гройсмана в Facebook

Среди пострадавших во время пожара в одесской гостинице "Токио Стар", где погибли 8 человек, двое иностранцев и один ребенок.

Прямая речь Гинжула: "7 человек госпитализированы в городскую больницу Одессы, среди которых один иностранец, гражданин Сьерра-Леоне: 6 человек в тяжелом состоянии, один – в состоянии средней тяжести. Два человека госпитализированы в ожоговое отделение одесского областного центра: один в тяжелом состоянии, один - в состоянии средней тяжести".

"Пострадавшие получили ожоги различной степени тяжести тела и дыхательных путей, а также отравление продуктами горения".

Детали: Гинжул рассказал, что еще одному иностранцу, гражданину Литвы, предоставили амбулаторную помощь, но от госпитализации он отказался.

Также среди пациентов, которым оказывали помощь, 2 – жители Одессы, 3 – Одесской области, 1 – Херсонской области, 1 – из Сум и 1 – из Мариуполя.

Всего, по данным правоохранителей, среди эвакуированных из отеля было 29 иностранцев.

Премьер Владимир Гройсман после пожара поручил "немедленно начать масштабные проверки мест отдыха людей – прежде всего гостиниц и санаториев".

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