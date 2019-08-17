У Зеленского уверяют, что бюджетников на День Независимости свозить не будут

Источник: Telegram канал Офиса президента Украины

Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным.

Детали: Согласно заявлению ОПГ, распоряжение Офиса президента по формированию делегаций в регионах "имеет целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам".

Прямая речь: "Информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности. ... Речь не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. ... Местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не испытывали проблем с тем, как добраться до Киева".

В ОПУ также заявили, что значительная часть приглашенных будет отмечена наградами.

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