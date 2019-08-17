У Зеленского уверяют, что бюджетников на День Независимости свозить не будут
Источник: Telegram канал Офиса президента Украины
Участие работников бюджетной сферы в мероприятиях по случаю 28-й годовщины Независимости Украины является добровольным.
Детали: Согласно заявлению ОПГ, распоряжение Офиса президента по формированию делегаций в регионах "имеет целью оказать помощь тем, кто хочет присоединиться к торжествам".
Прямая речь: "Информация о том, что Офис президента якобы принудительно собирает учителей, врачей и представителей общественности на генеральную репетицию празднования, не соответствует действительности. ... Речь не о зрителях, а именно об участниках мероприятий, которые будут представлять все регионы страны. ... Местные органы власти должны собрать информацию о составе делегаций для того, чтобы участники не испытывали проблем с тем, как добраться до Киева".
В ОПУ также заявили, что значительная часть приглашенных будет отмечена наградами.
Предыстория:
- В начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что решил отменить военный парад на День Независимости 24 августа, а сэкономленные средства вручить военным в виде премий.
- Бывший президент Петр Порошенко назвал это решение своего преемника "не слишком дальновидным".
- Позже глава ОПУ Андрей Богдан заявил, что в 2019 году День Независимости будут праздновать в новом формате: по его словам, состоится шествие достоинства, в котором примут участие представители разных войск, участники АТО, медики, учителя, волонтеры и руководство страны.
- В ОПУ также заявили, что в плане мероприятий 24 августа - чествование памяти погибших, общенациональная минута молчания, музыкально-хореографический флешмоб и марш защитников Украины при участии ветеранов.
- Режиссером мероприятия стал бывший бизнес-партнер Зеленского Алан Бадоев вместе с хореографом Еленой Коляденко.
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