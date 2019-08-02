Кличко рассказал, как будет бороться против увольнения
Источник: интервью Кличко "РБК-Украина"
Киевский городской председатель Виталий Кличко говорит, что в случае его увольнения с должности главы Киевской городской государственной администрации будет использовать разные методы сопротивления.
Прямая речь: "Я буду использовать все методы. Я буду обжаловать это решение в судах. Я буду прилагать усилия для создания исполкома, буду обращаться к европейским партнерам, тем, кто помогает Украине стать европейской страной".
"И хочу обратить ваше внимание: я буду делать это не в борьбе за кресло и не в борьбе за должность. Мне должности и кресла не нужны. Я борюсь за право киевлян избирать власть – чтобы ее не назначали".
"Ключевая моя мотивация в том, что я хочу жить по тем же стандартам жизни, что и Европа, и США. Нам нужно воплотить эти стандарты здесь – в Украине, а не возвращаться к авторитаризму, действуя методами Януковича".
"Если какую-то политическую силу не устраивает Виталий Кличко на своей позиции, есть легитимный путь ее завоевать – выборы. Только прозрачные и честные выборы являются демократическим путем".
Детали: В частности, Кличко говорит, что в случае разделения должностей мэра и главы КГГА будет инициировать создание исполнительного комитета Киевсовета, потому что это "прямой и эффективный путь к самоуправлению".
Кроме того, глава столицы утверждает, что не просил премьер-министра Владимира Гройсмана отсрочить представление об увольнении, за которым обратился Офис президента.
На вопрос, готов ли Кличко сотрудничать с президентом Владимиром Зеленским, если останется на посту главы КГГА, он ответил: "Президента Зеленского выбрали главой государства, он несет полную ответственность за происходящее в стране. И мы все находимся в одной лодке. И я об этом говорил, я сделаю все, чтобы реформы, необходимые изменения в государстве, в столице были воплощены максимально быстро и эффективно".
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История вопроса:
- О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
- По данным УП, в партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9 и бизнесмена Андрея Холодова – №22 в избирательном списке.
- 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
- 24 июля стало известно, что Офис президента Владимира Зеленского просит Кабинет министров уволить Виталия Кличко от должности главы КГГА.
- Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко не контролирует столичный совет, и свои группы в ней есть у отдельных "смотрящих".
- По словам Богдана, к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.
- Также Богдан предложил Кличко самому подать в отставку.
- Кличко назвал заявления Богдана о коррупции в столице подборкой сплетен и манипулятивных домыслов.