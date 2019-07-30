Кличко ответил на упреки Богдана: Байки из склепа

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Вторник, 30 июля 2019, 13:20

Источник: сообщение Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко назвал подборкой сплетен и манипулятивных домыслов заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о коррупции в столице.

Прямая речь: "Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента – это выглядит как минимум странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала "байки из склепа" – подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше.

Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете".

Детали: Попытки разделить должности мэра и главы КГГА Кличко считает попыткой лишить общину права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.

Что было раньше: Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко не контролирует столичный совет, и свои группы в ней есть у отдельных "смотрящих".

По словам Богдана, к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.

Также глава Офиса президента предложил Кличко самому подать в отставку.

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История вопроса:

  • О необходимости разделения должностей мэра Киева и председателя КГГА заявлял глава Офиса президента Андрей Богдан.
  • По данным УП, в партии "Слуга народа" рассматривают две кандидатуры на пост главы Киевской городской госадминистрации: Ткаченко, который проходит в Верховную Раду по списку "Слуги народа" под №9 и бизнесмена Андрея Холодова – №22 в избирательном списке.
  • 5 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил, что будет инициировать досрочные выборы мэра столицы, если Верховная Рада примет решение о распределении полномочий мэра и главы Киевской администрации.
  • 24 июля стало известно, что Офис президента Владимира Зеленского просит Кабинет министров уволить Виталия Кличко от должности главы КГГА.

Украинская правда

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Темы: Кличко Богдан Киев


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