Кличко ответил на упреки Богдана: Байки из склепа

Источник: сообщение Киевсовета

Мэр Киева Виталий Кличко назвал подборкой сплетен и манипулятивных домыслов заявления главы Офиса президента Андрея Богдана о коррупции в столице.

Прямая речь: "Когда такие вещи говорит руководитель Офиса президента – это выглядит как минимум странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала "байки из склепа" – подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше.

Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями"! Вы еще и законами и Конституцией манипулируете".

Детали: Попытки разделить должности мэра и главы КГГА Кличко считает попыткой лишить общину права влиять на процессы управления столицей и наступлением на местное самоуправление.

Что было раньше: Руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что Кличко не контролирует столичный совет, и свои группы в ней есть у отдельных "смотрящих".

По словам Богдана, к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" и предлагала разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам.

Также глава Офиса президента предложил Кличко самому подать в отставку.

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