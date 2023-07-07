КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"

Киевская городская военная администрация решила временно не оповещать о воздушной тревоге в Киеве из-за проблем с "экстренными оповещениями".

Источник: КГВА

Дословно: "Киевская городская военная администрация временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог в столице из-за проблем с "экстренными оповещениями".

Детали: В администрации призвали следить за сообщениями о тревогах в приложении "Киев Цифровой".

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