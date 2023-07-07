КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Пятница, 7 июля 2023, 22:17
Киевская городская военная администрация решила временно не оповещать о воздушной тревоге в Киеве из-за проблем с "экстренными оповещениями".
Источник: КГВА
Дословно: "Киевская городская военная администрация временно не будет сообщать о начале и отбое воздушных тревог в столице из-за проблем с "экстренными оповещениями".
Детали: В администрации призвали следить за сообщениями о тревогах в приложении "Киев Цифровой".
Реклама:
ВИДЕО ДНЯ