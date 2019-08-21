Еще трех украинцев, вероятно, перевели в СИЗО к морякам. Среди них Сущенко

Источник: российская правозащитница Виктория Ивлева в Facebook, "Крым.Реалии"

Московское СИЗО "Лефортово" приняло посылки для еще трех украинских политзаключенных - Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.

Дословно: "На Романа Сущенко, Алексея Ивановича Сизоновича и ещё одного украинского политзека сегодня были сделаны передачи в СИЗО Лефортово. Это колбаса сырокопченая сыр, молоко, творог, масло, огурцы, орехи, зеленый лук, сигареты (Панов only), шоколад, яблоки, семга слабосоленая, лимоны, кофе".

фб Ивлевой

Детали: "Крым.Реалии" пишет, что кроме Сущенко и Сизоновича, посылку получил Панов.

Ивлева не утверждает, что эти люди находятся в СИЗО, но точно сообщает, что эти передачи весом по шесть с половиной килограмм были приняты в "Лефортово".

Что было раньше: 20 августа стало известно, что пятеро известных политзаключенных могут быть в одном СИЗО с моряками. В "Лефортово" могут быть – Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Павел Гриб и Николай Карпюк.

Российский "Интерфакс" пишет со ссылкой на свои источники, что этих политзаключенных могут выдать Украине для " отбывания наказания".

Источники "Коммерсанта" утверждают, что украинских моряков планируют вернуть Украине. Обмен между Украиной и РФ может состоятся до конца августа.

Напомним: