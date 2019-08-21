Еще трех украинцев, вероятно, перевели в СИЗО к морякам. Среди них Сущенко
Источник: российская правозащитница Виктория Ивлева в Facebook, "Крым.Реалии"
Московское СИЗО "Лефортово" приняло посылки для еще трех украинских политзаключенных - Романа Сущенко, Евгения Панова и Алексея Сизоновича.
Дословно: "На Романа Сущенко, Алексея Ивановича Сизоновича и ещё одного украинского политзека сегодня были сделаны передачи в СИЗО Лефортово. Это колбаса сырокопченая сыр, молоко, творог, масло, огурцы, орехи, зеленый лук, сигареты (Панов only), шоколад, яблоки, семга слабосоленая, лимоны, кофе".
Детали: "Крым.Реалии" пишет, что кроме Сущенко и Сизоновича, посылку получил Панов.
Ивлева не утверждает, что эти люди находятся в СИЗО, но точно сообщает, что эти передачи весом по шесть с половиной килограмм были приняты в "Лефортово".
Что было раньше: 20 августа стало известно, что пятеро известных политзаключенных могут быть в одном СИЗО с моряками. В "Лефортово" могут быть – Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Павел Гриб и Николай Карпюк.
Российский "Интерфакс" пишет со ссылкой на свои источники, что этих политзаключенных могут выдать Украине для " отбывания наказания".
Источники "Коммерсанта" утверждают, что украинских моряков планируют вернуть Украине. Обмен между Украиной и РФ может состоятся до конца августа.
Напомним:
- 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
- Оккупационные "суды" в Крыму арестовали 24 украинских военных, они были перевезены в российское СИЗО "Лефортово". Пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы), им грозит до 6 лет лишения свободы.
- 25 мая 2019 года постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должен осуществить Россия и обязал РФ отпустить захваченных моряков.
- После разговора двух президентов украинский омбудсмен говорила, что моряки могут скоро вернуться в Украину.
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