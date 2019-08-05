Одной из жертв стрелка в Огайо стала его младшая сестра

Сестра стрелка в Огайо, 22-летняя Меган Беттс, стала одной из девяти убитых в нападении в городе Дейтон.

Об этом сообщили в полиции, пишет BBC.

По меньшей мере 27 человек пострадали при стрельбе в городе Дейтон. Полиция застрелила 24-летнего Коннора Беттса менее чем через тридцать секунд после того, как он открыл огонь, в тот момент, когда он пытался прорваться в переполненный бар.

Конор Беттс CBS NEWS

Коннор Беттс начал стрельбу в 01:05 по местному времени в районе Орегон в центре города. На нем был бронежилет, а с собой он принес дополнительные боеприпасы для своей штурмовой винтовки 223 калибра с магазином увеличенной емкости, сообщила полиция.

Он успел выпустить несколько десятков пуль.

На записях с камер видеонаблюдения видно, как десятки человек разбегаются из ночного клуба Ned Peppers. Через несколько секунд после этого Беттс направляется в сторону заведения, но его останавливают выстрелы полицейских, когда он пытается войти внутрь.

В воскресенье полиция обыскала его дом. По данным СМИ, сестра Беттса была обнаружена мертвой в машине вместе со своим бойфрендом.

Беттс купил винтовку через онлайн-магазин в Техасе, и, как говорит полиция, ничто в его биографии не препятствовало легальному приобретению им оружия.

Власти заявляют, что говорить о возможных мотивах нападения пока еще слишком рано.