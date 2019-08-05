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Могилев не заметил приближения аннексии: Была обычная обстановка

Понедельник, 5 августа 2019, 11:58

Бывший премьер-министр Крыма Анатолий Могилев утверждает, что "не заметил" усиления пророссийских настроений в Крыму накануне российской аннексии полуострова весной 2014 года.

Об этом он заявил в интервью "Крым.Реалии".

На вопрос, не заметил ли он накануне аннексии полуострова изменений в поведении на тот момент депутата Верховной Рады АРК Сергея Аксенова и спикера парламента Владимира Константинова, Могилев ответил: "Абсолютно. Была обычная рабочая обстановка".

Экс-премьер Крыма отметил, что у "силы Аксенова ("Русское единство" – ред.) было три депутата", а большинство в крымском парламенте было у "Партии регионов".

"Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях или движениях... Если бы они появились – я бы сразу их пресек. Их не было вообще", – утверждает Могилев.

Бывший премьер Крыма уверяет, что силовики готовы были провести антитеррористическую операцию на полуострове в период аннексии, но не было команды из Киева.

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Напомним:

  • На 5 августа Государственное бюро расследований вызвало экс-министра внутренних дел и экс-премьера Крыма Анатолия Могилева на допрос. По его словам, речь идет о "бездействии первых лиц государства в период аннексии территории Украины".
  • Анатолий Могилев – бывший министр внутренних дел Украины (03.2010 – 11.2011), бывший глава Совета министров АР Крым (11.2011 – 02.2014).
  • Крымский парламент отправил Могилева в отставку 27 февраля 2014 года. Тогда же крымские депутаты приняли решение о проведении "референдума".
  • В начале 2014 года Анатолий Могилев возглавлял крымскую республиканскую организацию "Партии Регионов", а на выборах президента Украины 2010 года – крымский штаб Виктора Януковича.

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Темы: МогилевКрыманнексияРосcия
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