Могилев не заметил приближения аннексии: Была обычная обстановка

Бывший премьер-министр Крыма Анатолий Могилев утверждает, что "не заметил" усиления пророссийских настроений в Крыму накануне российской аннексии полуострова весной 2014 года.

Об этом он заявил в интервью "Крым.Реалии".

На вопрос, не заметил ли он накануне аннексии полуострова изменений в поведении на тот момент депутата Верховной Рады АРК Сергея Аксенова и спикера парламента Владимира Константинова, Могилев ответил: "Абсолютно. Была обычная рабочая обстановка".

Экс-премьер Крыма вовсе отрицает наличие пророссийских настроений на полуострове в тот период, а если бы они были, то "пресек бы".

"Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях или движениях... Если бы они появились – я бы сразу их пресек. Их не было вообще", – утверждает Могилев.

Бывший премьер Крыма уверяет, что силовики готовы были провести антитеррористическую операцию на полуострове в период аннексии, но не было команды из Киева.

Напомним: