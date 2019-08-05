Могилев не заметил приближения аннексии: Была обычная обстановка

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Понедельник, 5 августа 2019, 11:58

Бывший премьер-министр Крыма Анатолий Могилев утверждает, что "не заметил" усиления пророссийских настроений в Крыму накануне российской аннексии полуострова весной 2014 года.

Об этом он заявил в интервью "Крым.Реалии".

На вопрос, не заметил ли он накануне аннексии полуострова изменений в поведении на тот момент депутата Верховной Рады АРК Сергея Аксенова и спикера парламента Владимира Константинова, Могилев ответил: "Абсолютно. Была обычная рабочая обстановка".

Экс-премьер Крыма вовсе отрицает наличие пророссийских настроений на полуострове в тот период, а если бы они были, то "пресек бы".

"Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях или движениях... Если бы они появились – я бы сразу их пресек. Их не было вообще", – утверждает Могилев.

Бывший премьер Крыма уверяет, что силовики готовы были провести антитеррористическую операцию на полуострове в период аннексии, но не было команды из Киева.

Напомним:

  • Могилева, который занимал должность премьер-министра Крыма с ноября 2011 года, крымский парламент отправил в отставку 27 февраля 2014 года. Тогда же крымские депутаты приняли решение о проведении "референдума".
  • В начале 2014 года Анатолий Могилев возглавлял крымскую республиканскую организацию "Партии Регионов", а на выборах президента Украины 2010 года – крымский штаб Виктора Януковича.

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Темы: Могилев Крым аннексия


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