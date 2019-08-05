Могилев не заметил приближения аннексии: Была обычная обстановка

Бывший премьер-министр Крыма Анатолий Могилев утверждает, что "не заметил" усиления пророссийских настроений в Крыму накануне российской аннексии полуострова весной 2014 года.

Об этом он заявил в интервью "Крым.Реалии".

На вопрос, не заметил ли он накануне аннексии полуострова изменений в поведении на тот момент депутата Верховной Рады АРК Сергея Аксенова и спикера парламента Владимира Константинова, Могилев ответил: "Абсолютно. Была обычная рабочая обстановка".

Экс-премьер Крыма отметил, что у "силы Аксенова ("Русское единство" – ред.) было три депутата", а большинство в крымском парламенте было у "Партии регионов".

"Аксенов на тот момент никакой силы не имел. Поэтому о каких-то пророссийских настроениях или движениях... Если бы они появились – я бы сразу их пресек. Их не было вообще", – утверждает Могилев.

Бывший премьер Крыма уверяет, что силовики готовы были провести антитеррористическую операцию на полуострове в период аннексии, но не было команды из Киева.

Читайте также: Как мы теряли Крым. Свидетельства первых лиц Украины

Напомним: