Ваврыш заявил, что предлагавший взятку за Кличко уже жалеет

Источник: интервью "НВ Бизнес"

Друг главы Офиса президента Андрей Ваврыш заявляет, что заступники за столичного главу Виталия Кличко сожалеют о том, что предлагали "взятку" главе Офиса президента Андрею Богдану.

Прямая речь: "Из внутренних источников я знаю, что факт провокации такой взятки был. И те, кто попытались это сделать, сожалеют об этом.

Для меня абсолютный шок, что это вообще случилось. Это огромная глупость и я был шокирован, когда эта информация подтвердилась.

Наверное, не жалеют тогда, когда взятки берут и все тихо происходят, как у нас было последние пять лет. А сейчас кто-то от денег отказался".

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