Ваврыш заявил, что предлагавший взятку за Кличко уже жалеет

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Понедельник, 5 августа 2019, 14:34

Источник: интервью "НВ Бизнес"

Друг главы Офиса президента Андрей Ваврыш заявляет, что заступники за столичного главу Виталия Кличко сожалеют о том, что предлагали "взятку" главе Офиса президента Андрею Богдану.

Прямая речь: "Из внутренних источников я знаю, что факт провокации такой взятки был. И те, кто попытались это сделать, сожалеют об этом.

Для меня абсолютный шок, что это вообще случилось. Это огромная глупость и я был шокирован, когда эта информация подтвердилась.

Наверное, не жалеют тогда, когда взятки берут и все тихо происходят, как у нас было последние пять лет. А сейчас кто-то от денег отказался".

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История вопроса:

  • Глава Офиса президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявлял, что работа со схемами городского бюджета приносит около $40 млн в год – и что ему якобы предлагали половину этой суммы за то, чтобы не лишать Кличко полномочий главы КГГА.
  • Виталий Кличко обратился в Национальное антикоррупционное бюро с просьбой открыть уголовное производство по этому факту и проверить утверждения Богдана.

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Темы: Кличко Киев Богдан


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