Убийство Гандзюк: Сделку с Павловским не согласовали с отцом. В ГПУ объясняют почему

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Понедельник, 5 августа 2019, 16:54

Источник: Виктор Гандзюк в Facebook, спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в комментарии "Украинской правде"

Отец погибшей активистки Екатерины Гандзюк жалуется, что прокуратура не согласовала с ним, как с потерпевшим, сделку с фигурантом дела Игорем Павловским. В Генпрокуратуре объясняют это нормой закона.

Прямая речь Виктора Гандзюка: "Есть информация, что прокуратура собирается утвердить сделку с Собакой без моего согласия. И провести суд по нему втихую. Мне прокуратура никакой сделки не показывала и вообще информация по Павловскому для меня и моего адвоката закрыта".

Детали: Виктор Гандзюк подал в Херсонский городской суд заявление о соблюдении его прав как потерпевшего по делу Павловского. Там он узнал, что дело передали в Приморский суд Одессы, по ходатайству Верховного суда.

Позиция Генпрокуратуры: В апреле 2019 года на основании полученных доказательств в ходе досудебного расследования Павловскому было изменено подозрение на ч.1.ст.396 УК ("Заранее не обещанное укрывательство тяжкого или особо тяжкого преступления"). По этой статье предусмотрена ответственность за причинение вреда общественным интересам.

Прямая речь Андрея Лысенко: "Поэтому сделка с обвиняемым заключается без письменного согласия потерпевшей стороны. А перенос рассмотрения дела в суд в Одессе, как указано в постановлении ВС, связан с исключительными обстоятельствами уголовного производства, необходимостью обеспечения безопасности обвиняемого, который дает изобличительные показания относительно заказчиков убийства, и пребыванием его в городе Одесса".

Валентина Романенко, УП

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Темы: нападение на Гандзюк Генпрокуратура


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