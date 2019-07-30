ГПУ объяснила, почему фигурант дела Гандзюк ездил на футбол
Вторник, 30 июля 2019, 03:59
Фигурант дела об убийствах активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не нарушил условий меры пресечения, посетив футбольный матч.
Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, пишет УНИАН.
Он отметил, что Павловский, который 28 июля посетил футбольный матч в Одессе, не нарушал условий меры пресечения. Лысенко пояснил, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения по состоянию его здоровья.
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Напоминаем:
- Игоря Павловского, которого подозревают в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и которого отпустили под ночной домашний арест после диагноза "гипертонический криз", заметили на футбольном матче в Одессе.
- 2 мая Павловского выпустили из СИЗО под домашнийарест с обязанностью носить браслет.
- 31 июля 2018 в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюккислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле стало известно, что им изменилиподозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – помощник народного депутата от Блока Петра ПорошенкоНиколая Паламарчука.
- При этом самого Паламарчука активисты называли "смотрящим по темам МВД" в Херсонской области.
- 6 июня, после того как обвиняемые признали вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
- Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападавшего Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.
- Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.