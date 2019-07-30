ГПУ объяснила, почему фигурант дела Гандзюк ездил на футбол

Фигурант дела об убийствах активистки Екатерины Гандзюк Игорь Павловский не нарушил условий меры пресечения, посетив футбольный матч.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко, пишет УНИАН.

Он отметил, что Павловский, который 28 июля посетил футбольный матч в Одессе, не нарушал условий меры пресечения. Лысенко пояснил, что срок меры пресечения в виде домашнего ареста, избранный Павловскому, истек, а прокуроры не стали подавать ходатайство о продлении действия меры пресечения по состоянию его здоровья.

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