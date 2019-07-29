Убийство Гандзюк: "больной" фигурант дела поехал на футбол в Одессу
Игоря Павловского, которого подозревают в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и которого отпустили под ночной домашний арест после диагноза "гипертонический криз", заметили на футбольном матче в Одессе.
Об этом сообщает Facebook-сообщество "Кто заказал Гандзюк?".
Фото с футбольного матча 28 июля выложил экс-депутат Херсонского горсовета от Партии регионов Сергей Герасимюк.
"Знакомьтесь, это – Игорь Павловский. Он официально обвиняется по делу Гандзюк. Он в Одессе, смотрит игру Динамо и Шахтера. Еще зимой Павловский сидел в СИЗО. Но потом его выпустили под домашний арест с ношением электронного браслета "из-за ужасного состояния здоровья", говорится в сообщении сообщества "Кто заказал Гандзюк?".
"Игорю было очень плохо в СИЗО – он не стоял на ногах, постоянно падал и просто умирал. Так нам врали в СБУ. Так нам врали в ГПУ. Так нам врали адвокаты Павловского. Ибо "предсмертное состояние здоровья" вы видите на фото. У Игоря на самом деле все хорошо", - добавили активисты.
В сообществе также напомнили, что из-за "плохого состояния здоровья" Павловский летом уже дважды уклонился от допроса в суде.
"Украинская правда" пытается получить комментарии у ГПУ и адвоката Павловского о том, действует ли в отношении него мера пресечения в виде домашнего ареста, был ли он летом на допросах и тому подобное. Пока их телефоны не отвечают.
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Напомним:
- 2 мая Павловского выпустили из СИЗО под домашнийарест с обязанностью носить браслет.
- 31 июля 2018 в Херсоне у подъезда мужчина вылил на Екатерину Гандзюккислоту. Она попала в реанимационное отделение с сильными ожогами, а через 3 месяца умерла в больнице после многих операций.
- Полиция задержала 5 подозреваемых в нападении на Гандзюк. Это Вячеслав Вишневский, Виктор Горбунов, Владимир Васянович, Сергей Торбин и Никита Грабчук.
- В апреле стало известно, что им изменилиподозрение с убийства на умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.
- По версии друзей Гандзюк, посредником между исполнителями преступления и заказчиком якобы был Игорь Павловский по кличке "Собака" – помощник народного депутата от Блока Петра ПорошенкоНиколая Паламарчука.
- При этом самого Паламарчука активисты называли "смотрящим по темам МВД" в Херсонской области.
- 6 июня, после того как обвиняемые признали вину и пошли на сделку со следствием, Покровский райсуд Днепропетровской области вынес приговоры исполнителям.
- Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападавшего Никиту Грабчука – к 6 годам тюрьмы.
- Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили приговор – 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.
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