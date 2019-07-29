Убийство Гандзюк: "больной" фигурант дела поехал на футбол в Одессу

Игоря Павловского, которого подозревают в сокрытии преступления по делу об убийстве активистки Екатерины Гандзюк и которого отпустили под ночной домашний арест после диагноза "гипертонический криз", заметили на футбольном матче в Одессе.

Об этом сообщает Facebook-сообщество "Кто заказал Гандзюк?".

Фото с футбольного матча 28 июля выложил экс-депутат Херсонского горсовета от Партии регионов Сергей Герасимюк.

Скриншот с Facebook

"Знакомьтесь, это – Игорь Павловский. Он официально обвиняется по делу Гандзюк. Он в Одессе, смотрит игру Динамо и Шахтера. Еще зимой Павловский сидел в СИЗО. Но потом его выпустили под домашний арест с ношением электронного браслета "из-за ужасного состояния здоровья", говорится в сообщении сообщества "Кто заказал Гандзюк?".

"Игорю было очень плохо в СИЗО – он не стоял на ногах, постоянно падал и просто умирал. Так нам врали в СБУ. Так нам врали в ГПУ. Так нам врали адвокаты Павловского. Ибо "предсмертное состояние здоровья" вы видите на фото. У Игоря на самом деле все хорошо", - добавили активисты.

В сообществе также напомнили, что из-за "плохого состояния здоровья" Павловский летом уже дважды уклонился от допроса в суде.

"Украинская правда" пытается получить комментарии у ГПУ и адвоката Павловского о том, действует ли в отношении него мера пресечения в виде домашнего ареста, был ли он летом на допросах и тому подобное. Пока их телефоны не отвечают.

Читайте также: Дело Гандзюк. Версии убийства, "отставка" Луценко и молчание Авакова

Напомним: