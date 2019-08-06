В "Слуге народа" заговорили о правилах работы СМИ в условиях войны

Источник: "Интерфакс-Украина"

Будущий депутат-мажоритарщик от партии "Слуга народа" Сергей Швец предлагает принять закон, определяющий правила работы средств массовой информации в условиях войны.

Прямая речь: "Как быть со свободой слова в условиях войны, в условиях чрезвычайного, военного положения? Пока что это регламентируется исключительно нормами различных ведомств, но это все несистемный подход… Есть у меня такая идея (подготовить законопроект). И все это надо сделать в короткий срок".



Детали: Швец предлагает разработать документ, который должен содержать и "глоссарий войны", то есть объяснять, что такое оккупационные войска, сепаратисты, коллаборационисты, не провозглашенные республики.

По его словам, при подготовке законопроекта "необходимо изучить мнение граждан - согласны ли они на ограничение информации в условиях войны для их же безопасности, а если согласны, то в какой мере".



Швец также поделился планами, что намерен работать по профилю (до избрания в Верховную Раду был ведущим на "Студии 1+1") в парламентском комитете по информационной политике и свободе слова.

Почему это важно: За время каденции Верховной Рады 8 созыва народные депутаты пытались принять несколько законопроектов, содержащих риски для свободы слова. В частности ввести уголовную ответственность за клевету и разрешить СБУ без решения суда блокировать сайты. Эти инициативы вызвали возмущение в журналистской среде.