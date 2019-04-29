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Гонтарева дала совет Зеленскому: Реформы можно развернуть назад

Понедельник, 29 апреля 2019, 14:46
Гонтарева дала совет Зеленскому: Реформы можно развернуть назад

Экс-руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева советует победителю выборов президента Владимиру Зеленскому реформировать судебную и правоохранительную системы, чтобы сохранить достижения в финансовом и банковском секторах.

Об этом она сказала интервью "Голосу Америки".

Гонтарева считает, что сегодня "на макроэкономическом уровне все в порядке", но проблема состоит в том, что "в Украине нет верховенства закона, нет законов, никто не выполняет".

"Это все (реформы в банковской и финансовой сферах, – ред.) можно развернуть назад, и это – самый большой вызов в Украине. Как это сделать, какие предложения дать господину Зеленскому, я не знаю, потому что если этого не было сделано до сих пор, то мне трудно сказать, что он может сделать сегодня", - сказала Гонтарева.

Состояние украинской финансовой системы в начале ее работы в 2014 году она описала как "ужас, коллапс и перфектный шторм".

"А после того началась еще и реальная война, когда 15% нашего ВВП мы потеряли и еще 10% нашей территории. Один год у меня не было ни одного уикенда, и я спала не более пяти часов в сутки. Это было ужасное время. Но в профессиональном отношении для меня лично это был большой прорыв", - рассказала экс-руководитель НБУ.

При этом, по ее словам, удалось провести ряд реформ.

"Мы перешли на гибкий валютный курс. Мы ввели новую финансовую политику в отношении инфляции. Мы расчистили банковский сектор. Мы реформировали центральный банк в мощный институт", - сказала Гонтарева.

Она подчеркнула, что одним из ее важнейших решений в должности была национализация Приватбанка, а попытки одного из бывших владельцев, Игоря Коломойского, обжаловать это решение в судах назвала "беспределом" и "безобразием".

Напомним:

  • 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Нацбанку и Кабмину – признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка с участием государства.
  • НБУ решил подать апелляцию на решение Окружного админсуда Киева, которым отменена национализация Приватбанка.
  • Активисты движения "Честно. Фильтруй суд" сообщили, что коллегия судей, которая признала незаконной национализации "Приватбанка", недобросовестна. В частности, речь идет о председательствующем судье Игоре Качуре, судьях Владимире Келеберде и Виталии Амельохине.
  • 20 апреля Печерский райсуд Киева принял решение о расторжении договора личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования "Приватбанка", полученным до вхождения государства в капитал банка.
  • ГПУ вызывает для вручения подозрений и допроса экс-главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы АП Алексея Филатова и экс-руководительницу Нацбанка Валерию Гонтареву. 
  • 28 марта ГПУ сообщила о завершении расследования против беглого олигарха Сергея Курченко
  • Прокурор Константин Кулик выдвинул подозрения, в том числе, представителям окружения президента Петра Порошенко. В Администрации президента заявили, что это провокация Коломойского. 
  • Коломойский заявил, что скрывал у себя Ложкина, а с Куликом не общался. Ложкин это опровергал
  • Олигарха Сергея Курченко называли "кошельком Януковича". Он фигурирует в многочисленных расследованиях: о хищении имущества государственного предприятия "Укргазвыдобування", организации схемы незаконного ввоза на территорию Украины и реализации нефтепродуктов
  • В 2017 году суд конфисковал 1,5 миллиарда долларов Януковича и его окружения. При этом, приговор суда был засекречен. Вывести 1,5 миллиарда долларов из Украины Януковичу, вероятно, помогла компания ICU, основательницей которой была Гонтарева.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГонтареваЗеленскийреформы
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