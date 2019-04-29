Гонтарева дала совет Зеленскому: Реформы можно развернуть назад

Экс-руководительница Нацбанка Валерия Гонтарева советует победителю выборов президента Владимиру Зеленскому реформировать судебную и правоохранительную системы, чтобы сохранить достижения в финансовом и банковском секторах.

Об этом она сказала интервью "Голосу Америки".

Гонтарева считает, что сегодня "на макроэкономическом уровне все в порядке", но проблема состоит в том, что "в Украине нет верховенства закона, нет законов, никто не выполняет".

"Это все (реформы в банковской и финансовой сферах, – ред.) можно развернуть назад, и это – самый большой вызов в Украине. Как это сделать, какие предложения дать господину Зеленскому, я не знаю, потому что если этого не было сделано до сих пор, то мне трудно сказать, что он может сделать сегодня", - сказала Гонтарева.

Состояние украинской финансовой системы в начале ее работы в 2014 году она описала как "ужас, коллапс и перфектный шторм".

"А после того началась еще и реальная война, когда 15% нашего ВВП мы потеряли и еще 10% нашей территории. Один год у меня не было ни одного уикенда, и я спала не более пяти часов в сутки. Это было ужасное время. Но в профессиональном отношении для меня лично это был большой прорыв", - рассказала экс-руководитель НБУ.

При этом, по ее словам, удалось провести ряд реформ.

"Мы перешли на гибкий валютный курс. Мы ввели новую финансовую политику в отношении инфляции. Мы расчистили банковский сектор. Мы реформировали центральный банк в мощный институт", - сказала Гонтарева.

Она подчеркнула, что одним из ее важнейших решений в должности была национализация Приватбанка, а попытки одного из бывших владельцев, Игоря Коломойского, обжаловать это решение в судах назвала "беспределом" и "безобразием".

Напомним: