У Луценко одобрили подозрения окружению Порошенко, которые раньше считали незаконными

Источник: комментарий Луценко, обнародованный Генпрокуратурой

Генпрокурор Юрий Луценко говорит, что его заместитель признал достаточными доказательства для объявления подозрений экс-главе Нацбанка Валерии Гонтарева и экс-замглаве Администрации президента Алексею Филатову.

Юрий Луценко: "К сожалению, тогда (в прошлый раз, когда ГПУ говорила, что подозрения были выдвинуты с нарушением – УП), как я считаю, в силу максимальной политизации момента, выборов, было несоблюдение процедуры. Все эти дела были переданы в другое управление, были проанализированы, старшим группы прокуроров был назнаен теперь уже мой заместитель Сергей Николаевич Кизь, и Кулик и его команда показывали все доказательства, которые, по его мнению, свидетельствуют о возможности подписания подозрения".

"Кизь усматривает достаточность доказательств, собранных группой Кулика. Поэтому подозрение получит человек, который непосредственно ставил свою подпись на документах брокерского характера, господин Стеценко, заместитель группы ICU, госпожа Гонтарева как руководитель ICU, и господин Филатов как адвокат, который обслуживал эту сделку".

"В случае если подозрение будет дополнена всеми необходимыми достаточными доказательствами, дело будет передано в суд".

Детали: По версии следствия, брокерская фирма ICU была задействована в афере между государственным "Аграрным фондом" и "Брокбизнесбанком" олигарха Сергея Курченко, в результате чего были разворованы деньги "Аграрного фонда".

Луценко утверждает, что в отличие от предыдущей попытки объявить подозрения, теперь "собрано достаточно доказательств и недопущено никаких нарушений порядка объявления подозрения".

Почему это важно: Судя по обнародованным повесткам, старшим группы прокуроров в деле снова является Константин Кулик, которого раньше выводили из группы. Подозрения, которые Кулик во время президенстських выборов подготовил окружению Порошенко, руководство ГПУ называло выдвинутыми с нарушением процедуры и без достаточных доказательств.

Что было раньше: 6 августа стало известно, что Генпрокуратура снова вызывает на допрос Валерию Гонтареву и Алексея Филатова как подозреваемых по делу беглого олигарха Сергея Курченко.

Знать больше: Кулик vs окружение Порошенко. Кто и что стоит за подозрений Гонтаревой, Ложкину и Филатову

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