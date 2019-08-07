Антикоррупционный суд должен вынести 25 приговоров к концу года – Рябошапка

Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что до конца года ожидается более 20 приговоров, которые должен вынести Высший антикоррупционный суд Украины.

Об этом он сказал в интервью на "24 канале".

По его словам, пока нет недовольства работой Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, однако главная часть их работы - это приговоры, которые должны исходить из Высшего антикоррупционного суда.

Он добавил, что ожидал бы результатов до конца года.

"Если в сентябре начнет работать суд, может быть, до конца года мы увидим несколько десятков первых приговоров... В каком-то документе с обязательствами Украины указано, что до конца года должно быть 20-25 приговоров вынесено ВАСУ. Посмотрим. Думаю, это реально", - сказал Рябошапка.

Также заместитель председателя ОП отметил, что главное не посадить чиновника, а найти и вернуть государству украденные активы.

Напомним: