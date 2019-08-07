Антикоррупционный суд должен вынести 25 приговоров к концу года – Рябошапка

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Среда, 7 августа 2019, 11:18

Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что до конца года ожидается более 20 приговоров, которые должен вынести Высший антикоррупционный суд Украины.

Об этом он сказал в интервью на "24 канале".

По его словам, пока нет недовольства работой Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, однако главная часть их работы - это приговоры, которые должны исходить из Высшего антикоррупционного суда.

Он добавил, что ожидал бы результатов до конца года.

"Если в сентябре начнет работать суд, может быть, до конца года мы увидим несколько десятков первых приговоров... В каком-то документе с обязательствами Украины указано, что до конца года должно быть 20-25 приговоров вынесено ВАСУ. Посмотрим. Думаю, это реально", - сказал Рябошапка.

Также заместитель председателя ОП отметил, что главное не посадить чиновника, а найти и вернуть государству украденные активы.

Напомним:

  • Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы новосозданного суда 5 сентября 2019 года.
  • В июне 2018 года Верховная Рада приняла решения о создании Антикоррупционного суда.
  • 6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд, в частности это: 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых. 27 судей будут работать судьями Высшего антикоррупционного суда, еще 12 – судьями апелляционной палаты.
  • Общественный совет добропорядочности обнаружила в перечне победителей конкурса ВККС 16 человек, которых ранее признали недобросовестными, в частности племянника одиозного Сергея Кивалова – Сергея Могилу.
  • 11 апреля президент Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда Украины – и они приняли присягу.
  • В июле Фонд государственного имущества Украины передал  антикоррупционному суду помещение по адресу просп. Победы, 41, в Киеве.

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Темы: Антикоррупционный суд суд


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