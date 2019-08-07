Антикоррупционный суд должен вынести 25 приговоров к концу года – Рябошапка
Заместитель главы офиса президента Руслан Рябошапка заявил, что до конца года ожидается более 20 приговоров, которые должен вынести Высший антикоррупционный суд Украины.
Об этом он сказал в интервью на "24 канале".
По его словам, пока нет недовольства работой Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой, однако главная часть их работы - это приговоры, которые должны исходить из Высшего антикоррупционного суда.
Он добавил, что ожидал бы результатов до конца года.
"Если в сентябре начнет работать суд, может быть, до конца года мы увидим несколько десятков первых приговоров... В каком-то документе с обязательствами Украины указано, что до конца года должно быть 20-25 приговоров вынесено ВАСУ. Посмотрим. Думаю, это реально", - сказал Рябошапка.
Также заместитель председателя ОП отметил, что главное не посадить чиновника, а найти и вернуть государству украденные активы.
Напомним:
- Собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы новосозданного суда 5 сентября 2019 года.
- В июне 2018 года Верховная Рада приняла решения о создании Антикоррупционного суда.
- 6 марта 2019 года Высшая квалификационная комиссия судей объявила 39 победителей среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд, в частности это: 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых. 27 судей будут работать судьями Высшего антикоррупционного суда, еще 12 – судьями апелляционной палаты.
- Общественный совет добропорядочности обнаружила в перечне победителей конкурса ВККС 16 человек, которых ранее признали недобросовестными, в частности племянника одиозного Сергея Кивалова – Сергея Могилу.
- 11 апреля президент Петр Порошенко назначил 38 судей Высшего антикоррупционного суда Украины – и они приняли присягу.
- В июле Фонд государственного имущества Украины передал антикоррупционному суду помещение по адресу просп. Победы, 41, в Киеве.
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