Горбатюк подал иск против Луценко

Источник: пресс-служба Окружного административного суда города Киева, комментарий Сергея Горбатюка УП

Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк подал иск против генпрокурора Юрия Луценко и просит суд отменить приказ о служебном расследовании.

Сообщение пресс-службы: "В Окружной административный суд Киева поступил иск начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка к генеральному прокурору Юрию Луценко".

Горбатюк в комментарии УП: "Подготовили мы иск и отправляли его в суд. Может, с неделю назад, точно не готов сказать, потому что я сейчас в отпуске. ГПУ назначила служебное расследование, а мы обжаловали этот указ. Само расследование проводилось. Сейчас, может, уже и завершено".

Детали: Истец просит суд отменить приказ генпрокурора, которым было назначено служебное расследование относительно блокировки следователями и руководством управления спецрасследований ГПУ передачи материалов уголовного производства Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства в административном деле.

Горбатюк не уточнил, о передаче материалов какого именно уголовного производства идет речь.

Не смогли на этот вопрос ответить и в пресс-службе генпрокурора, отметив, что еще не видели иска.

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