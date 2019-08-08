Горбатюк подал иск против Луценко
Источник: пресс-служба Окружного административного суда города Киева, комментарий Сергея Горбатюка УП
Начальник управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк подал иск против генпрокурора Юрия Луценко и просит суд отменить приказ о служебном расследовании.
Сообщение пресс-службы: "В Окружной административный суд Киева поступил иск начальника управления специальных расследований ГПУ Сергея Горбатюка к генеральному прокурору Юрию Луценко".
Горбатюк в комментарии УП: "Подготовили мы иск и отправляли его в суд. Может, с неделю назад, точно не готов сказать, потому что я сейчас в отпуске. ГПУ назначила служебное расследование, а мы обжаловали этот указ. Само расследование проводилось. Сейчас, может, уже и завершено".
Детали: Истец просит суд отменить приказ генпрокурора, которым было назначено служебное расследование относительно блокировки следователями и руководством управления спецрасследований ГПУ передачи материалов уголовного производства Национальному антикоррупционному бюро Украины.
Сейчас суд решает вопрос об открытии производства в административном деле.
Горбатюк не уточнил, о передаче материалов какого именно уголовного производства идет речь.
Не смогли на этот вопрос ответить и в пресс-службе генпрокурора, отметив, что еще не видели иска.
История вопроса:
- О конфликте между генпрокурором Юрием Луценко и начальником департамента ГПУ Сергеем Горбатюком сообщалось еще в 2016 году.
- Тогда Горбатюк заявлял, что не собирается выполнять "незаконные приказы" и даже заговорил о своем возможном увольнении.
- 23 июня 2018 года пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что департамент спецрасследований ГПУ будет трансформирован в следственное управление.
- Генпрокурор Юрий Луценко уверял, что ни один следователь и ни один прокурор по делам Майдана "не меняется и не увольняется".
- Горбатюк считал, что руководство Генпрокуратуры хочет влиять на прокуроров и следователей и выборочно привлекать к ответственности фигурантов уголовных дел.
- Департамент спецрасследований ГПУ Горбатюка вел несколько резонансных дел, в частности относительно преступлений на Майдане в 2014 году и узурпации власти Виктором Януковичем и его окружением.
- 9 июля Горбатюк заявил, что руководство ГПУ блокирует расследование дел Майдана в регионах.
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