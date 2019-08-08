Крымские оккупанты продлили "арест" тяжело больному Бекирову

Источник: прокуратура Автономной Республики Крым в Telegram

Оккупационный "Верховный суд Крыма" продлил строк содержания под стражей тфжело больному крымскотатарскому активисту Эдему Бекирову до 11 октября 2019 года.

Детали: Соответствующее решение "суд" принял в четверг, 8 августа.

В украинской прокуратуре обратили внимание, что сторону обвинения в этом процессе представляла "прокурор" Диляра Аметова, которую прокуратура АРК подозревает в государственной измене.

"Её участие в незаконном преследовании Эдема Бекирова дополнительное этому подтверждение", - говорится в сообщении.

Как сообщила в Facebook украинский омбудсмен Людмила Денисова, защитники Бекирова предоставили все необходимые для изменения меры пресечения на домашний арест документы (по состоянию здоровья, наличие жилья на территории Крыма), однако содержание под стражей "упорно продолжают".

По ее словам, тяжело больному политзаключенному не обеспечивают соответствующий медицинский уход и к нему не допускают независимых врачей.

Представитель по правам человека рассказала, что уже 15 августа этот же "Верховный суд Республики Крым" будет решать, какой местный "суд" будет рассматривать уголовное дело по существу - "Красноперекопский районный суд Республики Крым" или "Центральный районный суд Симферополя".

Прямая речь: "Этапирование в Красноперекопск Эдем Бекиров в своем состоянии здоровья (I группа инвалидности, критический уровень сахара в крови, гипертония, воспаление поджелудочной, невыносимая боль в спине, трофическая язва на левой ноге) может не выдержать. Он уже заявил об объявлении голодовки, если решение о его перемещении в изолятор временного содержания Красноперекопска будет принято".

Эдем Бекиров Фото: Антон Наумлюк / Радио Свобода

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