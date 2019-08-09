В оккупированном Крыму подняли украинский флаг
2102 просмотра
Пятница, 9 августа 2019, 08:56
Источник: Facebook советника председателя Херсонской ОГА Богдана Ковалева
В городе Судак на территории оккупированного полуострова местные патриоты подняли государственный флаг Украины.
Прямая речь: "Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят Украинский флаг в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС".
Напомним:
- С 21 июля на Донбассе началось "хлебное перемирие" – бессрочный запрет на любое ведение огня, о котором договорились в Минске.
- Боевики несколько дней придерживались режима тишины, но потом снова начали обстреливать украинские позиции. 6 августа 4 украинских военных погибли в результате таких обстрелов.
- Начальник генштаба ВСУ Руслан Хомчак рассказал, что в момент вражеского обстрела военные находились в окопе и устанавливали инженерное оборудование.
- По словам Хомчака, украинские военные во время обстрела 6 августа были готовы дать ответ врагу, но противник после обстрела покинул свои позиции.
- Позже стало известно, что 6 августа погибли старший матрос Александр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергей Шандра, матрос Василий Курдов с 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ. им было от 20 до 31 года.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что утром 7 августа провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным из-за обстрелов, однако Путин продолжил риторику Кремля о том, что якобы украинские военные обстреливают населенные пункты на Донбассе и "ДНР" и "ЛНР" необходимо предоставить особый статус.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua