В оккупированном Крыму подняли украинский флаг

Источник: Facebook советника председателя Херсонской ОГА Богдана Ковалева

В городе Судак на территории оккупированного полуострова местные патриоты подняли государственный флаг Украины.

Прямая речь: "Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят Украинский флаг в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС".

Напомним: