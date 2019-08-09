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Неуправляемый BMW влетел в маршрутку на Житомирщине: десятки пострадавших

Пятница, 9 августа 2019, 16:59

Источник: полиция Житомирской области

В Житомирской области автомобиль BMW потерял управление и выехал на встречную полосу, где совершил лобовое столкновение с маршрутным микроавтобусом. В результате ДТП травмы получили 24 человека.

Детали: Авария произошла 9 августа днем ​​вблизи села Тетеревка Житомирского района на автодороге "Житомир-Черновцы".

Предварительно установлено, что водитель автомобиля BMW, двигаясь в направлении Житомира, при обгоне выехал на обочину дороги, где потерял управление автомобилем. Из-за этого машина выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с маршрутным микроавтобусом Volkswagen LT35D сообщением "Житомир-Хмельницкий".

После столкновения автомобиль "БМВ" загорелся. В результате ДТП 24 человека были доставлены в медицинские учреждения, 12 из них госпитализированы, среди них 3 детей.

 

По данному факту начато уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

В связи с оформлением ДТП движение по автодороге "Житомир-Черновцы" временно затруднено, организован объезд.

Украинская правда

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Темы: ДТПчрезвычайное происшествиетранспортавтоЖитомир
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