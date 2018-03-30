Жучки записали, как Холодницкий "сливал инфу" подозреваемым – Сытник

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий "сливал" информацию о готовящихся обысках и давил на должностных лиц.

Об этом свидетельствуют данные с записей, сделанных жучками в кабинете руководителя САП, рассказал в интервью "Зеркалу недели" директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Во-первых, речь идет о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться. Во-вторых, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений", - говорит глава НАБУ.

По его словам, давил Холодницкий, прежде всего, на прокуроров.

"Есть прокуроры, которые хотят нормально работать, но лица, занимающие административные должности в САП, не дают им этого делать. Прокурор приносит "наверх" проекты подозрений, но вместо рассмотрения получает нагоняй, и дело тормозится", - рассказывает Сытник.

Он рассказал также, что на записях речь идет о давлении на суд для принятия незаконных решений. В частности, для того, чтобы суд не рассматривал ходатайство детективов НАБУ о проведении обыска у "лица, которое является другом Холодницкого".

Кроме того, сообщает директор НАБУ, зафиксировано подстрекательство Холодницким свидетеля к даче неправдивых показаний.

"Это лишь короткий перечень того, что зафиксировано на этих записях", - отмечает Сытник.

По его словам, в частности речь идет о деле Геннедия Труханова и хищения средств чиновниками мэрии Одессы; о квартире-взятке для и. о. министра здравоохранения Ульяны Супрун; о деле фирмы "Золотой мандарин", которую связывают с нардепом Логвинским; о расследованях, связанных с е-декларациями топ-чиновников; о расследованиях, связанных с бизнес-интересами владельца крупного агрохолдинга (два последних случая касаются бывшей главы НАЗК Наталии Корчак и главе совета директоров агрохолдинга Ukrlandfarming Олеге Бахматюке - ред.).

Также, заявляет директор НАБУ, Холодницкий тормозил дело по переуступке долга частной компании за электроэнергию, поставленную "Черкассыоблэнерго" промышленным потребителям, и одно из дел о закупках топлива для "Укрзализныци".

"Сложно представить, что бы мы могли услышать, если бы записи велись не четыре недели, а четыре месяца", - отметил глава бюро.

"Долгое время мы догадывались. В лицо этот человек говорил одно, а делал совершенно другое. Тормозились расследования, месяцами не подписывались документы… Некоторые подозрения не подписывались в течение полутора-двух лет, валяясь мертвым грузом", - сетует Сытник.

При этом, отмечает он, факты передачи денег записывающие устройства не зафиксировали.

По словам Сытника, содержание разговоров в кабинете руководителя САП является основанием для привлечения его как к уголовной, так и к дисциплинарной ответственности.

"Вопрос об уголовной ответственности и сообщения о подозрении — в данном случае в компетенции Генеральной прокуратуры", - отметил он.

Как известно, генпрокурор Юрий Луценко попросил Квалификационно-дисциплинарную комиссию рассмотреть вопрос о снятии с должности руководителя Специальной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого.

В кабинете главы САП Холодницкого была установлена ​​"прослушка". "Жучки" якобы были прикреплены к стенке аквариума. Выяснилось, что дело в отношении Холодницкого ведет ГПУ с применением оборудования НАБУ.

В свою очередь директор НАБУ Артем Сытник назвал искаженной информацию о негласном прослушивании в кабинете Холодницкого.

Вместе с тем позже директор Антикоррупционного бюро признал сотрудничествоего ведомства и ГПУ по делу против руководителя САП.

Холодницкий предостерег, что записи, которые скрыто велись в его кабинете, могут быть использованы для спекуляций против него, но подчеркнул, что о его отставке речь не идет.

Больше о прослушке у Холодницкого читайте в материале: "Шпионские игры, или "Жучки" в кабинете Холодницкого".